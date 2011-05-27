UNESCO listesinde ilk camii

T24 - Kültür Bakanı Günay'ın dünyanın en büyük mozaik müzesini tanıtmak için Gaziantep'e yaptığı geziye ucube tartışmaları damga vurdu. Gergin atmosferi Selimiye Camii'yle ilgili verdiği müjde dağıttı.



Ucube tartışması Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın peşini bırakmıyor. Dünyanın en büyük mozaik müzesini tanıtmak için gittiği Gaziantep'teki gezinin bile öne çıkan konularından biri Kars'taki heykel ve Başbakan'ın yaptığı açıklamalar oldu.







Söz mozaik, Çanakkale'ye dev Hektor heykeli derken yine geldi ucube konusunda kilitlendi. Başlangıçta tartışmanın iki tarafını bir araya getirecek bir ara yol bulmaya çalışan Bakan Günay'ın artık konuya pek tahammülü kalmadığı rahatlıkla gözlenebiliyor.Gazetecilerin kendisine yönelttiği sorular canını sıksa da yine soğukkanlılığını korumayı başarıyor: "Ucube meselesi büyük bir talihsizlik. Ancak tartışmaların odağında sadece estetik yok. Farklı tepkiler var."



Başbakan'ın son Kars ziyaretinde okuduğu Nahçıvan Meclis Başkanı'ndan gelen teşekkür yazısını işaret ediyor: "Tepkiler sadece Türkiye'den değil, komşu devletlerin de dahli var.



Ucube tartışmalarının odağında kalmaktan şikayetçi olduğunu bir kez daha vurgulayan Günay'a göre ortada bir haksızlık var. Bakan, bu haksızlığı gözler önüne serebilmek için de Ankara'daki çalışmalarından örnek verdi: "Ankara'da başta Cahit Güreli olmak üzere 20 tane heykel diktik..."





KÜLTÜREL MİRAS MÜJDESİ



Konu değişip de söz kültürel mirasa gelince tanıdığımız Ertuğrul Günay geri geliyor. Heyecanı, önce mimiklerine sonra sesine yansıyor.



Bir müjde vermek istediğini söylüyor ve ilk kez açıklıyor: "UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesine Türkiye'den sürpriz bir eser giriyor. İlk kez bir camii, kültür mirasına alınacak."



Heyecanını paylaştığımızı görünce merakımızı daha da tırmandırmak için sözü uzatıyor. En sonunda açıklıyor: Selimiye Camii...



Ancak Günay'ın heyecanını anlatmak için verdiği örnek en az Selimiye kadar gazetecilik damarımızı tahrik ediyor. Sonuçlardan emin olduğundan mıdır yoksa önem sıralamasından mı bilinmez. Selimiye ile ilgili açıklamaya verdiği önemi "Seçim sonuçlarından daha heyecanla bekliyorum" sözleriyle ifade ediyor.



UNESCO yeni listeyi 19 Haziran'da açıklayacak. Yani seçimlerden bir hafta sonra. Bakan seçimleri değil asıl açıklamayı beklediğini vurguluyor tekrar sözleri ise dikkat çekici: "Bu beni daha fazla mutlu ediyor."



Söz seçimlere gelmişken İzmir'i soruyoruz, galiba o da İzmirliler'i heyecanlandırmak istiyor:

"İzmir'i Doğu Akdeniz'in Barcelona'sı yapmak istiyorum..."







Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirası eşsiz bir eser daha kazandı. Hem de dünyada bir benzeri daha yok. Ya da daha doğru bir ifade ile en yakın rakibinden bile büyük: Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi...

Şu an ziyarete açık dünyanın en büyük mozaik müzesi Tunus'ta. Ancak dün Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın basına gezdirdiği müze 9 Haziran'da Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından açıldığında Tunus'taki Bardo Ulusal Müzesi, tahtını Gaziantep'e bırakacak.

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, daha fazla sayıda antik eser ve metrekare hesabıyla Tunus'taki rakibinden daha büyük boyutta mozaiklere sahip.



Bakan Günay, ülkenin kültür mirasına ve turizm potansiyeline katkıda bulunmak için açtıkları kültür merkezlerinden bahsederken söz ülkenin en tartışmalı kültür merkezine geldi.

İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi.

Kültür ve Turizm Bakanı, Atatürk Kültür Merkezi için dünya çapında bir proje önerdikleri sırada yaşanılan polemiği hatırlattı.

Projenin parçaları olan Boğaz manzaralı bir teras için "Kültür Merkezi zenginlere peşkeş çekilecek" eleştirilerini dile getiren Bakan Günay, "Altta gençlerin buluşabileceği bir merkez yapmak istedik, bunu da eleştirdiler ve dava açanlar aleyhimize kullandı" serzenişinde bulundu.

AKM'nin yenilenmesi sürecinde yaşanılanlar Bakan'a göre "Türkiye'nin unutulmaz bir gericilik öyküsü."

Günay gericilik öyküsüne ise şu sözlerle açıklık getirdi: "Hayalet gibi ortalıkta dolaşan bir gericilik var. Bu yeniye, iyiye hatta daha iyiye karşı bir kampanya. Kötücül bir kampanya. Türkiye gelişme sürecinde ve çok güzel işler yapılıyor. Ancak bu zihniyet her işi baltalamaya çalışıyor. Atatürk Kültür Merkezi için önerilen 90 milyon TL'lik muhteşem bir proje kurban oldu."

AKM'de çalışan sanatçıların sadece kendilerine ait bir binaya dair istekleri hatırlatıldığında ise Günay sinirlendi:

"Türkiye'yi mahveden yaklaşım bu işte. Bazıları imtiyazlarını ve protokol alanlarını sürdürmek istiyorlar."

Bakan imtiyaz isteyenleri somutlaştırmaktan da geri kalmadı: "Bu imtiyaz arayışı bazen yargıç, bazen Türk Silahlı Kuvvetleri, bazen de sanatçı olarak karşımıza çıkıyor."

İmtiyaz isteyen kesimler konusunda adres veren Bakan Günay, bunun toplumsal bir hastalık olduğunun da altını çizdi: "İmtiyaz, ayrıcalık, öncelik arayışı en küçük memurdan başlıyor. En tepeye kadar devam ediyor."



Bakanlığı sırasında bu anlayışla sık sık karşılaştığını dile getiren Günay, önüne gelen projelerle ilgili anılarını da paylaştı: "Bir bina inşa ediyoruz. Bana hemen buraya bir protokol salonu yapalım teklifi geliyor. Reddediyorum çünkü benim veya başkalarının böyle bir ayrıcalığa ihtiyacı yok. Halkla paylaşabileceğimiz yerlere ihtiyacımız var..."





DÜNYANIN EN BÜYÜK MOZAİK MÜZESİ



Zeugma’da arkeolojik araştırmalar 1931 yılında başladı. 2000 yılında ortaya çıkan eserler kazı alanını dünyanın ilgi odağı haline getirdi. Kazılarda çıkan ikiz villalar Poseidon ve Euphrates’te yüzlerce metrekare taban mozaiği, duvar resmi, Mars heykeli ve pek çok küçük eser bulundu.



2005’te ise eserlerin Gaziantep Müze Müdürlüğü’nün yanındaki binanın müzeye dönüştürülerek sergilenmesi projesi ortaya çıktı. 2010’da tamamlanan müzede şu an bin 450 metrekare mozaik, 140 metrekare duvar resmi, 4 Roma Dönemi çeşmesi, 20 sütun, 4 kireç taşından yapılmış heykel, bronz Mars Heykeli, mezar stelleri, lahitler ve mimari parçalar sergileniyor.



Müze 9 Haziran'da Başbakan Erdoğan taragından hizmete açılacak.





