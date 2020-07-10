UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Değişikliklerin önce bildirilmesi gerekiyor

Ayasofya’yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaliyle ilgili davada bugün kararını açıklaması beklenirken UNESCO yetkililerinden konuya ilişkin açıklama geldi. Yetkililer "Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO'ya bildirilmesi gerekiyor" açıklaması yaptı.

Reuters'a konuşan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü de (UNESCO) yetkilisi Ayasofya'nın statüsü hakkında Ayasofya’nın Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığı ve bunun getirdiği bazı yükümlülükler olduğu belirtti. Yetkililer, “Devletler sınırları içerisindeki miras listesindeki mekanların evrensel değerlerine zarar verecek herhangi bir değişiklik yapmamalıdır. Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO’ya bildirilmesi gerekiyor. Gerekli durumlarda Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin inceleme yapması söz konusu olabilir” dedi.

Yetkililer, konuyla ilgili Türkiye’ye mektup yazarak endişelerini dile getirdiklerini vurgularken, “Türk makamlarına bu mekanın evrensel değerine zarar verebilecek bir karar alınmadan önce diyalog başlatma çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.