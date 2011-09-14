-UNESCO barış ödülü ''kayıp büyükannelerine'' verildi PARİS (A.A) - 14.09.2011 - Merkezi Paris'te bulunan Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) barış ödülü, Arjantin'de darbe sonucu kaybettikleri yakınlarını sesini duyurabilmek için yıllardır başkentin ''Plaza del Mayo'da (Mayıs Meydanı) gösteri yapan ''kayıp büyükannelerine'' verildi. UNESCO binasında düzenlenen törende ödül, kamuoyunda ''Mayıs Meydanı Büyükanneleri'' adıyla bilinen kuruluşun başkanı Estela de Carlotto'ta takdim edildi. Törende, Estela de Carlotto'ya bir altın madalyayla birlikte, 150 bin dolar tutarında para ödülü sunuldu. UNESCO ''Felix Houphouet-Boigny Barış Ödülü'' Komitesi Başkanı Mario Soares, Mart ayında yaptığı açıklamada, ''30 yıldır bıkmadan ve yorulmadan gösterilerini sürdüren Arjantinli büyükannelerin bu yılki ödüle layık görüldüğünü'' açıklamıştı. 1976 ve 1982 yılları arasında, Arjantin'de darbe sonucu ülke yönetimini ele geçiren generallerin döneminde, hapishaneye atılanların dışında en az 30 bin kişi kaybolmuştu. 1977'de bir grup anne ve büyükanne hükümet binası önünde bulunan Plaza del Mayo'da toplanarak, kayıp olan oğullarının, kardeşlerinin ve torunlarının izini arama yoluna gitmişti. Daha sonra sayıları giderek artan büyükanneler, birçok soruşturmaya ve dayağa maruz kalmalarına rağmen, başlarına beyaz başörtülerini takıp meydana çıkmaktan vazgeçmemişti. Ülke normal yönetime kavuştuktan sonra yapılan araştırmalarda kayıpların çoktan öldüğü ve cesetlerinin yok edildiğini ortaya çıkmasına rağmen bu büyükanneler generallerden hesap sorulması için eylemlerine devam etmişti. İlk defa 1989 yılında oluşturulan ''Felix Houphouaet-Boigny'' barış ödülü UNESCO tarafından barışın sağlanması ve sürdürülmesiyle ilgili çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara veriliyor. Nelson Mandela, Frederik W. De Klerk, İsak Rabin, Şimon Peres, Yaser Arafat, İspanya Kralı Juan Carlos, eski ABD Cumhurbaşkanı Jimmy Carter, eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, daha önce ödülü alanlar arasında bulunuyor.