-ÜNDER: PUAN KAYBETMEK İSTEMİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Ünder, ligde kalan 3 maçlarını da kazanarak sezonu tamamlak istediklerini söyledi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ünder, ''Yukarılara tırmanmak istiyoruz. Kalan 3 maçımızda puan kaybetmek istemiyoruz. Alacağımız 9 puan bizi farklı yerlere taşıyabilir ve en azından bir teselli olur. Bu 8.'lik veya 7.'lik olabilir'' dedi. Oldukça mücadeleli geçen antrenmanla ilgili olarak, ''Oyuncular hep istekliler ama sahaya yansımada sorunlar yaşıyoruz. Şu an istediğimiz konumdan çok uzaktayız. Sadece bir teselli olmasını istiyoruz ve futbolcularımızın bu gayret içinde olduklarını hepiniz gördünüz'' diye konuştu. -CEM SULTAN-SERVET GERGİNLİĞİ- Antrenmanda genç oyuncu Cem Sultan ile Servet arasında yaşanan gerginliğin hatırlatılması üzerine Ünder, şunları söyledi: ''Genç oyuncularla ağabeyleri arasındaki ilişkiler çok iyi. Birbirlerine karşı saygı ve sevgi duyuyorlar. Ağabeyleri, yukarı çıkmak için çaba sarf eden gençlere yardımcı olacaklardır. Ancak gençlere her zaman söylenir, 'Ayakta duramazsan, profesyonel kadroda onayamazsın' derler. Cem ve diğerleri de ayakta kalabilmek için olağanüstü çaba sarf ediyorlar.'' -''A2 TAKIMININ 1 SENELİK EMEĞİNE YAZIK OLMASIN''- Ligin kalan maçlarında genç oyunculara daha fazla şans tanıyacağı şeklindeki açıklamasına değinen Ünder, Emre Çolak ve Cem Sultan'dan çok memnun olduğunu aktarırken, şunları söyledi: ''Bu oyunculardan memnunum ama A2 takımının 1 senelik emeğine de yazık etmek istemiyorum. Gençleri oynatma konusunda ısrarlıyım ve mutlaka oynatacağım. Ancak A2 takımını da hedeflerinden döndürecek bir çaba içinde olmak istemiyorum. Kolay değil, 1 sene emek vermişler. Son 2 maçlarında, 2 puan avantajlarını korumak ve şampiyon olmak isteyecekler. Aradaki dengeyi koruyarak gençleri kullanma yoluna gideceğiz.'' -FATİH TERİM KONUSU- Bülent Ünder, başkan adaylarından Ünal Aysal'ın teknik direktör adayı olarak, bir dönem beraber çalıştığı Fatih Terim'in gösterilmesi ve eğer gerçekleşmesi halinde bu durumun kendisi geleceğini nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Ünder, ''Biz Fatih hocayla 35 yıllık arkadaşız. Birliktelik sürecimiz sadece futbolla değil, dışarda da devam ediyor. Konuyla ilgili şu anda yorum yapamıyorum. İşler netleştikten sonra daha açık bilgi verebilirim'' yanıtını verdi. Ayrıca, Galatasaray takımının bu sezon erken havlu atmasının ve sezon sonu bitecek sözleşmelerin bazı oyuncuların kafalarını karıştırdığını vurgulayan Ünder, ''Biz elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz ama bizim elimizden ne geleceğini bilemiyorum. Futbolcu yapısına göre, netleşmiş bir şeyler olursa daha farklı performans yakalanabilir. Kafalardaki sorunlar kaldıkça da performansa ve konsantrasyona etki eder'' dedi. Ünder, yeniden kadroya dönen Pino için, ''Futbolcular hata yapacaklar ve doğru yola getirmek de bizlerin elinde. Pino şimdi çalışıyor ve takip ediyorum. Şu anda cezadan bir ders almış gibi görünüyor'' ifadesini kullandı.