-ÜNDER: MAÇI İLK YARIDA KOPARABİLİRDİK MANİSA (A.A) - 18.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Manisaspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Bülent Ünder, ''Biraz daha dikkatli olsak, maçı ilk yarıda koparabilirdik'' dedi. Ünder, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, iyi bir karşılaşmanın geride kaldığını, müsabakanın tempo açısından üst seviyede geçtiğini ifade etti. Karşılaşmayı her iki tarafın da çok istediğini belirten Ünder, ''Biraz daha dikkatli olsak, maçı ilk yarıda koparabilirdik. İlk yarının yarı bitimiyle, oyunda dengeyi kaybeder gibi olduk ama daha sonra dengeyi kurduk. Bugün konumumuz gereği bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Manisaspor da çok istedi ama biz galip ayrılarak moral kazandık'' diye konuştu. Ünder, bir soru üzerine, yan toplarda yaşanan zaafların Türk futbolunun genel bir zaafı olduğunu savunarak, ''Özellikle ikinci golde kalecinin ve savunmanın hatası yoktu. Kahe çok güzel vurdu. Çok basit goller yeniliyor Türkiye genelinde. Bunun önüne geçmek için zaman harcamak lazım. Eğer bunun önüne geçilmezse önümüzdeki sene Avrupa'da şansımız azalır'' dedi. Yedikleri ilk golü göremediğini ifade eden Ünder, bu golle ilgili yorum yapamayacağını kaydetti. Ünder, bütün takımın bu senenin en iyi futbolunu oynadığını belirterek, takımda 6-7 eksiğin bulunduğunu, takımda kim daha fazla çalışıyorsa ona yer verdiklerini bildirdi. Manisaspor karşılaşmasına 2 cezalı, 4 sakat ve şans vermeyi düşündüğü Cem Sultan'dan mahrum çıktıklarını vurgulayan Ünder, ''Futbolcuların sahadaki inancı galibiyeti getirdi. Bu galibiyet, takımı çok farklı yere taşıyacaktır'' dedi. Arda Turan hakkında bir soru üzerine Ünder, şunları söyledi: ''Başkanımızın dediği gibi Arda'nın DNA'sı Galatasaray'ındır. Arda'yı çok küçük yaştan tanıyorum, gelişmesi için Gerets döneminde Manisaspor'a veren benim, ona çok inanıyordum. Onu PAF Ligi'nde izlediğimde onun iyi futbolcu olacağını sezinlemiştim. Arda, Galatasaray'ı ve futbolu çok seviyor. Ne kadar çok antrenman eksiği olmasına rağmen bugün gösterdiği özveri ortada. Galatasaray'da yapacak çok işi var.'' Ünder, sakatlığı olan Neill'le detaylı görüşemediklerini, durumunun ne olduğunu tam olarak öğreneceklerini belirtti. Pino'nun affedilip affedilmeyeceğinin sorulması üzerine de Ünder, ''Pino şu anda çalışmalarını yapıyor ve kendisini takip ediyorum'' yanıtını verdi. -FUTBOLCULAR- Galatasaraylı futbolcu Gökhan Zan, yaptığı açıklamada, çok zor bir sezon geçirdiklerini ve kendilerine yakışmayan bir konumda bulunduklarını söyledi. Bu galibiyetin kendilerine biraz teselli olduğunu ifade eden Gökhan Zan, ''Kalan 5 maçımızı onurumuz için kazanmak istiyoruz. Kalan 5 maçı iyi mücadeleyle kazanıp, arma için camiamızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bugün kazanmaya çok ihtiyacımız vardı'' dedi. Zan, maç içinde zaman zaman ''acaba bugün de kazanamayacağız diye'' düşündüklerini, ancak bugün aldıkları galibiyetle şanssızlığı kırdıklarına işaret ederek, ''Kalan maçlarda bu armaya layık olmaya çalışacağız'' diye konuştu. Culio da ilk yarı çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını, ikinci yarıya rakiplerinin daha iyi başladığını ancak maç sonunda galip geldiklerini söyledi. Galatasaray gibi büyük bir camiada mücadele ettiklerine dikkati çeken Culio, ''Bu nedenle her maçı kazanmanız gerekiyor. Her zaman yapmanız gereken bu. Maçtan sonra 'Kazandık Allah'a şükür' gibi bir şey olmadı. Geçmişi köklü olan camianın her maçı kazanması gerekiyor. Bu galibiyeti bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyoruz'' dedi. -KARAMAN: ÜSTÜNDÜK, AMA SONUCA GİDEMEDİK Manisaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman ise maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, futbol olarak iyi bir 90 dakikanın geride kaldığını belirterek, şunları söyledi: ''Özellikle ikinci yarıda hücuma yönelik yapmış olduğumuz oyuncu değişikleriyle oyunu riske etmemize rağmen istediğimiz sonucu yakalayamadık. 2-0, 3-1 geriden geldik. Skoru 2-1'de tutabilseydik, sonuç lehimize gelişebilirdi. Rakibimizle aramızdaki puan farkı 3'tü. Berabere kalsaydık bile aradaki farkı tutabilecektik. Bizim amacımız yukarıya doğru ilerlemekti, ancak son haftalarda futbol olarak iyi sonuçlar alamadık.'' Galatasaray'ı tebrik eden Karaman, ''Maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Ucuz pas hataları yaptık. Pas oranında rakibimiz daha iyiydi. Fiziksel, taktik olarak daha üstündük, ama sonuca gidemedik. İlk devrenin başında 2-0 geriye düşmemiz oyunu zora sokmamıza neden oldu'' diye konuştu.