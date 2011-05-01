-ÜNDER: İSTEDİĞİMİZİ YAPAMADIK İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Ünder, 2-0 yenildikleri Beşiktaş derbisinde, istediklerini yapamadıklarını söyledi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Bülent Ünder, ilk yarıda iki ekibin de üstünlük sağlayamadığına dikkat çekerken, ikinci yarıda Beşiktaş'ın baskısını artırmasıyla hataların geldiğini aktardı. Golü yemelerinin ardından bu sezonki sıkıntıları olan sendromu yaşadıklarını belirten Ünder, ''Golü yeyince sahadan iyice çekilen bir Galatasaray vardı. Peşinden çok basit bir hata daha ve ikinci golle mağlup olduk. İstediklerimizi yapma konusunda çaba vardı, ama başarılı olduğumuzu söyleyemem. Gol yeme sendromunu yaşamasak ve peşinden basit hatalar yapmasaydık, 1-0'dan sonra maçı çevirme şansımız olabilirdi'' diye konuştu. Ünder, ligin kalan haftalarında genç oyunculara daha fazla şans tanıyacaklarını vurgularken, derbi maçtaki kadro tercihinin gelecek sezona yönelik bir hamle olup-olmadığı sorusuna ise ''Bu maçta yapılan hiçbir şey, yeni sezona yönelik değildir. Böyle gördüm, böyle oynattım. Gelecek sezon için programı yapan ben olamam zaten'' yanıtını verdi.