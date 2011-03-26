-ÜNDER: GÖREVİ REDDETME LÜKSÜMÜZ YOK İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - Galatasaray'da Gheorghe Hagi'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Ünder, yeni görevinin heyecan ve mutluluğu içinde olduğunu söyledi. Bülent Ünder, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, devraldığı görevin zorluğunun ya da kolaylığının kendisini ilgilendirmediğini belirterek, ''Biz bu zorlukların üstesinden gelmiş bir grubun ferdiyiz. Galatasaray'ın yetiştirdiği bir insan olarak, zorluk derecesi ne olursa olsun, kulübün bize verdiği görevi reddetmek gibi bir lüksümüz yok. Bana bu görevi tebliğ eden herkese teşekkür ediyorum'' dedi. Galatasaray gibi büyük bir camiada hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Ünder, şöyle konuştu: ''Tabii ki insanın yetiştiği bir camiada birinci derece bir görev alması anlatılamaz bir duygu. Ben şu anda bu görevi almanın hem heyecanı hem de mutluluğu içerisindeyim. Benden beklentilerin çok farklı bir düzeyde olduğunun farkındayım. Beraber olacağım arkadaşlarım, ki bunlar takım arkadaşlarım, futbolcularım, çabamız Galatasaray'ı iyi yollara götürmek için olacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Futbolcuların kalitesi ve niteliği tartışılmaz. Onlar niteliklerini ve kalitelerini sahaya taşıdıklarında neler olacağını zaman zaman gösterdiler. Önümüzdeki haftalarda illaki bir değişiklik olacaktır. Bu değişikliğin ibresini yukarı doğru döndüreceğimizi söyleyebilirim. Galatasaray'ın şu anda bulunduğu durumdan memnun olan kimsenin olduğunu tahmin etmiyorum. Bizim hedeflerimiz tabii ki daha üst düzeylerdedir.'' Futbolda hep başarılı günler yaşadığına vurgu yapan Ünder, ''Ben futbolculuk dönemimde de olsun, teknik adamlık dönemimde de olsun hep güzel günleri yaşamış bir insanım. Futbolda hiç kötü dönem yaşamadım. Kötü olarak yaşadığım tek şey, çok erken sakatlanmam ve futbolu bırakmam. Futbolculuk dönemimde 3 sene arka arkaya şampiyonluk, teknik adamlık dönemimde Sayın Fatih Terim'in ekibinde 4 yıl arka arkaya şampiyonluk, UEFA Kupası şampiyonluğu ve son yılımızda da bütün kupaların alınması gibi başarılar yaşadım. Tabii şu andaki konum itibariyle bunlardan bahsetmek çok zor. Seyircilerimizin futbolculara sahip çıkması, destek vermesi lazım. Futbolculara sahip çıktıkları takdirde, taraftara istedikleri seviyede olmasa bile mutlu günler yaşatacağımızı düşünüyorum'' şeklinde konuştu. Kulüpte sportif direktörlük görevine getirilen Cüneyt Tanman'ın, jübilesinde 6 numaralı formayı kendisinden devralan kişi olduğunun hatırlatılması üzerine ise Ünder, şunları söyledi: ''Ben futbolu bıraktıktan sonra 6 numaralı formamı kaptan Cüneyt'e bırakmıştım. Cüneyt de beni mahcup etmedi ve hem Galatasaray'da hem milli takımda kaptan oldu. Futbolu bıraktıktan sonra tekrar Galatasaray bünyesine dahil oldu ve şu an beraber çalışıyoruz. Ama farklı bir nokta daha var bugün. Benim yardımcım, seneler evvel o daha 14 yaşındayken genç takımda beraber çalıştığım Tugay Kerimoğlu. Tugay Kerimoğlu ile de beraber çalıştık ve kendisinin futbol piyasasına çıkmasında hasbel kader bizim de etkimiz oldu. Çok güzel bir grup var. Nezih kardeşimiz var. Onu da çok uzun müddetten beri, gerek Erik Gerets döneminde, gerek futbolculuk döneminde tanıyorum. Birbirimize yabancı bir ekip değiliz.''