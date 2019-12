-ÜNDER: "OYUNCULARIM HER ŞEYİ YAPTI" İSTANBUL (A.A) - 23.04.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Ünder, 1-1 berabere kaldıkları Kayserispor maçını kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ünder, müsabakaya iyi başladıklarını ve ilk dakikalarda golü de bulduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Gol sonrasında birkaç pozisyon yakaladık, ama değerlendiremedik. Eğer bu fırsatlardan birini kullanabilseydik, maçı koparabilirdik. Maç boyunca çok fazla pozisyon vermedik. Bulduklar pozisyonlar tesadüfiydi ve biri de gol oldu. Oyuncularım 90 dakika oyun disiplininden kopmayan, birbirine yardım eden, kanatları iyi kullanan bir anlayış içinde oldular. Medical Park Antalyaspor maçı dışında geldiğimden beri oyunumuzun üzerine hep yavaş yavaş bir şeyler koymaya başladık. Ligin boyu o kadar kısaldı ki, bu ne kadar yeterli olur bilemiyorum. Bugün maçı kazanmak için oyuncularım her şeyi yaptı.'' Ünder, ''Gelecek sezon da takımın başında olsa, kaç oyuncu almak ve kaç oyuncu göndermek isteyeceği'' şeklindeki bir soruya, ''Önümüzdeki sezon için seçilecek yönetim teknik adam bazında seçimlerinde beni kullanırsa, o zaman konuşurum. Kısa bir süre için geldiğim bir takımda bazı şeyleri söylemek bana yakışmaz. Yönledirme yapmış olurum'' yanıtını verdi. -''KAZANAN TAKIMI BOZMADIM''- Manisaspor karşısında galip gelen takımı Kayserispor karşısında da sahaya sürmesi ve Milan Baros'u yedek bırakmasıyla ilgili ise Ünder, ''Baros cezası nedeniyle 4 haftadır oynamıyordu. Artı olarak hafta içinde bir gıda zehirlenmesi geçirdi ve serum takıldı. Az bir çalışmayla bizimle beraber oldu. Fizik olarak iyi olmadığını düşündüm. Manisaspor karşısında iyi oynayan bir takımı da bozmak pek işime gelmedi'' dedi. Ünder, ''Kadro dışı bırakılan Pino'nun affedilme şansının olup olmadığı'' sorusuna, ''Bizim işimiz, büyüklerin işi yol göstermek. Yol gösterdiğimiz insan yolu bulup, doğru işler yapmaya başladıysa, ışık var demektir'' yanıtını verdi. -''DERBİDE İKİ TAKIM DA RAHAT OLACAK''- Gelecek hafta yapılacak Beşiktaş derbisine de değinen Bülent Ünder, her iki takımın da ligde kötü bir sezon geçirdiğini, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı olarak kendilerine göre artı pozisyonda olduğunu söyledi. Ünder, ''İki eski ebedi dost. Bu iki takımın oynadığı maçlar her zaman renkli olmuştur. Sezon sonuna geldiğimiz şu günlerde, iki takım da rahat olduğu için, taraftarlara iyi bir futbol seyrettirmek istiyoruz. Bunun için tüm hafta çalışacağımızı söyleyebilirim'' ifadesini kullandı.