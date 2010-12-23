-UND YÖNETİMİ İSTİFA ETTİ İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Dinçşahin ve 5 yönetim kurulu üyesi istifa etti. UND'den yapılan yazılı açıklamaya göre, UND Başkanı Tamer Dinçşahin, Fransa'da yaşanan sorunlar ve haksız rekabet sonucu UND Deniz'in faaliyetini durdurdu ve UND Başkanı Dinçşahin ile 5 Yönetim Kurulu Üyesi istifa etti. UND Deniz Taşımacılığı A.Ş, Türk taşımacısının Avrupa ülkelerinde karşı karşıya kaldığı geçiş belgesi kotası engelini aşabilmek, alternatif taşıma imkanları yaratabilmek ve rekabetçi fiyat politikalarının oluşmasını sağlayabilmek adına uzun yıllar üzerinde çalışılan Fransa Ro-Ro hattını Tekirdağ ile Fransa'nın Toulon kenti arasında 3 Nisan 2010 tarihinde hayata geçirmişti. Hat ile Türk taşımacılarının Fransa'ya ve Fransa üzerinden diğer ülkelere gerçekleştirdiği taşıma maliyetlerinde önemli avantajlar elde etmelerini sağlayan UND Deniz, aynı zamanda taşımacıların rekabet gücünü de artırdı. Ancak bugün gelinen noktada, UND Deniz, verilen mücadelenin, mevcut ve önüne çıkarılacak sorunları çözmeye yetmediğini görerek, şirket olarak Ro-Ro faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Yazılı açıklamada, konuyla ilgili görüşlerine yer verilen UND Başkanı Başkan Dinçşahin, şunları kaydetti: "UND Deniz, faaliyeti süresince önüne çıkan ve çıkarılan tüm engellerle çok ciddi mücadeleler vermiştir. Biz sektöre olan sorumluluğumuz çerçevesinde, taşımacıların ve ihracatçının ihtiyaç duyduğu Fransa (Toulon) hattını başlattık. Yıllardır talep etmemize rağmen bu hatta sefer başlatmayan rakip kuruluş, yıkıcı fiyat politikasıyla Fransa hattını da başlattı. Şirketimiz, hakim durumdaki rakibinin yıkıcı ve dışlayıcı rekabet politikaları ile mücadele ederken, bir de Fransa'nın, Türk plakalı çekicilere yönelik getirdiği sınırlama ile gemilerimiz de sefer yapamaz duruma gelmiştir. Böyle bir aşamada UND Denizin faaliyetlerini durdurma kararı aldık ve bu durum başarısızlık olarak kabul edilirse, yöneticiler olarak biz bu başarısızlığı üstleniyoruz. Başka arkadaşların önünü açmak için de UND Denizcilik A.Ş yönetim kurulundan ve UND yönetiminden istifa ediyoruz." Yapılan açıklamaya göre, Dinçşahin ile beraber, UND Denizin de yönetim kurulunda yer alan, Başkan Yardımcıları Halit Özyurt, Bahattin Karakuş, Hakan Keleş, Sayman Ali Çiçekli ve Genel Sekreter Hakan Yılmaz da istifa ettiler.