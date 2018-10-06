Ünal Karaman'ın acı günü

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman\'ın annesi Şefika Karaman, kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor\'da bugün kafileyle birlikte İzmir\'e giden Teknik Direktör Ünal Karaman\'ın, Konya\'da yaşayan annesi Şefika Karaman\'ın, kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, \"Şefika Karaman\'a Allah\'tan rahmet, teknik direktörümüz Ünal Karaman ve ailesine başsağlığı diliyoruz\" denildi.

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