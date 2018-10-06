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Spor

Ünal Karaman'ın acı günü

TRABZON, (DHA) Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman, kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

06 Ekim 2018 18:45

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman\'ın annesi Şefika Karaman, kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor\'da bugün kafileyle birlikte İzmir\'e giden Teknik Direktör Ünal Karaman\'ın, Konya\'da yaşayan annesi Şefika Karaman\'ın, kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, \"Şefika Karaman\'a Allah\'tan rahmet, teknik direktörümüz Ünal Karaman ve ailesine başsağlığı diliyoruz\" denildi.

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