Ünal Karaman resmen Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor’un yeni Teknik Direktörü Ünal Karaman, düzenlenen törende 1.5 yıllık mukaveleye imzasını attı.



Karaman için Çaykur Didi Stayumu'nda düzenlenen imza törenine, Başkan Hasan Kartal, yöneticiler ve çok sayıda taraftar katıldı. İmza töreninin ardından yönetim kurulu ve Ünal Karaman Çaykur Didi Stadyumunda taraftarlarla buluştu.

Karaman imza töreninde yaptığı açıklamada Rizespor’un başarısının daha da potansiyelli olduğunu düşündüğünü ve birlik ve beraberliğin olduğu sürece başarının kendiliğinden geleceğini ifade etti.



Karaman açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bize bu görevi verdikleri için tüm Rizespor camiasına teşekkür ediyorum. İşimizin zorluğunu biliyoruz. Hayatımızın hiçbir evresinde sportif manada gelişen ve geliştiren olmaktan korkmadım. Burada yeni bir yüzleşmeye açık olduğunu biliyorum.



Rizespor’un var olan potansiyelinin de çok daha büyük ve güçlü olduğunu biliyorum. Oyuncularımızın da var olan potansiyellerini daha da geliştirerek, güç birliği ile bizi iyi yerlere geleceğiz. Önümüzdeki yıl da inşallah bu camiaya çok daha başarılar yaşatacak olmanın içerisinde olacağız."