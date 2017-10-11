Ünal Karaman: Lucescu'yu buraya getiren zihniyeti tartışmalıyız

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- TEKNİK direktör Ünal Karaman, A Milli Futbol Takımı\'nın 2018 Dünya Kupası\'na katılamamasının üzücü olduğunu belirterek, \"Gönlümde volkan patlıyor, üzüntü duyuyorum, acı çekiyorum ama Lucescu hocamdır. Önemli olan Lucescu\'yu buraya getiren zihniyet hangi plan program neticesinde karar aldı onun tartışmasını yapıp sonucunu bulmalıyız\" dedi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) işbirliğinde Antalya\'da 8-10 Ocak\'ta düzenlenecek UEFA Pro Lisans Antrenörler Gelişim Semineri ile Futbol Endüstrisi Forum ve Sergisi\'nin (FIFEX) tanıtım toplantısı yapıldı. Kundu\'daki Concorde de Luxe Resort Otel\'de düzenlenen toplantıya katılan teknik direktör Ünal Karaman, gazetecilerin sorusu üzerine A Milli Futbol Takımı\'nın 2018 Dünya Kupası\'ndan elenmesini değerlendirdi.

A Milli Takım\'ın elenmesinin geniş çerçevede değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Karaman, \"Milli takımımız ve oynayan futbolcularımızın elde ettiği başarı ya da başarısızlık değil, bu toplumsal sıkıntıların kültürel erozyonun, eğitimi ikinci plana itip şov boyutunu ön plana çıkarmamızın neticesinde elde ettiğimiz sonuç. Bazılarına göre başarı bazılarına göre başarısızlıktır. Bu sonuçlar üzerinden kültürel yıkım üzerine gidip suçlu arıyoruz\" diye konuştu.

\"ŞOV VE GÖRSELLİKTEN İŞ ÜRETECEK BİREYLERE DÖNMEMİZ GEREKİYOR\"

Milli takımda oyuncu ya da hocanın, basının suçlu gösterildiğine değinen Karaman, işin özünde sportif alfabenin gözden geçirilmesi gerektiğini aktardı. Sporcu eğitimi, tesisler, federasyonun bakışı, işin ekonomik boyutu gibi daha geniş değerlendirme gerektiğini vurgulayan Karaman, şöyle konuştu:

\"Katılamamak üzücü. Elimize gelen önemli fırsat vardı, değerlendirememek üzücü. Bu bir oyun ve inanıyorum ki teknik kadro futbolcular önce kendilerini sonra milletin yüzünü güldürme adına sahaya çıkmıştı ama istenilen sonuç elde edilemedi. Kendimizi bilgilerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Bu işe daha fazla gönül veren insanların önce ay yıldıza sadakati sonra spora saygısından dolayı şov ve görsellikten iş üretecek bireylere dönmemiz gerekiyor.\"

\"ACI ÇEKİYORUM AMA LUCESCU HOCAMDIR\"

Karaman, A Milli Futbol Takımı\'nda teknik direktör Lucescu\'nun göreve getirilmesiyle ilgili şunları söyledi:

\"Burada tartışılacak Lucescu değil. Lucescu teknik direktördür. Dünyada her insanın görev yaptığı gibi teklif almıştır. Kimse onun boğazına yapışıp, başına silah dayayarak milli takımın hocası olacaksın dememiştir. Biz getiren sistemi tartışabiliriz. Ben ondan dolayı gönlümde volkan patlıyor, üzüntü duyuyorum, acı çekiyorum ama Lucescu hocamdır. Ben o saygıyı gösteririm. Önemli olan Lucescu\'yu buraya getiren sebepleri tartışmak. Onu buraya getiren zihniyet hangi plan program neticesinde karar aldı onun tartışmasını yapıp sonucunu bulmalıyız. Bireyler üzerinden tartışmaya girecek olursak iki adım yol almamız mümkün değil.\"

\"İSTİKLAL MARŞI\'NI SÖYLERKEN TÜYLERİ DİKEN DİKEN OLMUYORSA BEN PRİMİ KONUŞMAM\"

Süper Lig\'deki yabancı futbolcu kontenjanına değinen Karaman, \"Bu rekabetse futbol ortamı içerisinde insanların dünyanın her yerinde futbol oynama serbestisi vardır ama alma zorunluluğu yoktur. Canın isterse alırsın. Kulüplerde nemalanan insanların fazlalaştığı ölçüde bu tarz sıkıntıları yaşayacağız\" dedi. A Milli Futbol Takımı\'nda geçmişte yaşanan prim tartışması hakkındaki soruya ise Karaman, \"Tartışılacak konu değil. Şayet o bayrağı göğsüne geçirdiğinde, İstiklal Marşı\'nı söylerken tüyleri diken diken olmuyorsa ben orada primi konuşmam zaten. O ay yıldızı üzerine geçirmeyle futbolcu benim gözümde en büyük primi almıştır, sonrası hava cıvadır\" diye cevap verdi.

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Röp- Ünal Karaman

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