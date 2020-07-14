Ünal Karaman, Çaykur Rizespor’dan istifa etti

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman istifa etti.

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktörü Ünal Karaman istifa etti.

Bitime iki hafta kala görevinden ayrılan Karaman, Rizespor'un başında 9 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda Karadeniz ekibi 2 galibiyet 2 de beraberlik elde etti; 5 kez sahadan yenik ayrıldı.

Ünal Karaman, takımın başında son kez yer aldığı 2-0’lık Kasımpaşa yenilgisi sonrasında ise “Her şeye rağmen bazı oyunculardan fazla performans beklerdim. Umuyorum kısa sürede kendi futbol seviyelerini üste çekerler. Bugün herkesin kendi adına çıkaracağı dersler var” ifadelerini kullanmıştı.

Çaykur Rizespor son iki haftaya girilen ligde 32 puanla 16. sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi 33. haftada ligde kalmaya çalışan bir diğer rakibi Yeni Malatyaspor’u sahasında konuk ederken, son hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.