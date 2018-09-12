Ünal Karaman: "30 maçta 3'er puan hedefliyoruz"

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ilerleyen dönemde takımın daha iyi bir hale geleceğini belirterek, \"Oynadığımız hangi müsabaka olursa olsun dünyanın en iyi kulübü de dahil olmak üzere sahaya kazanmak için çıkarız. Biz tek tek maçlara bakıyoruz. 30 maçta da 3\'er puan hedefliyoruz\" dedi.

Karaman, ilerleyen dönemde takımın daha iyi bir hale geleceğini söyledi. Daha ligin henüz başı olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, \"Evet Galatasaray maçında iyi oynadık ve kazandık, biz Ankaragücü maçında da iyi oynamıştık. Galatasaray maçını oynadık ve bitti. Benim nazarımda o maç hakem bitiş düdüğünü çaldığı andan itibaren bitti. Önümüzde Alanya maçımız var ve o maça odaklanıyoruz\" şeklinde konuştu.

\"HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKARIZ\"

Milli takımlarda oynayan oyuncuların sorunsuz bir şekilde katılımını beklediklerini belirten Karaman, \"Mevcut oyuncularımızdan antrenman eksiği ve sakat olanların biran önce tedavilerinin tamamlanarak aramıza katılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla hedef bitmiyor. Oynadığımız hangi müsabaka olursa olsun dünyanın en iyi kulübü de dahil olmak üzere sahaya kazanmak için çıkarız. Biz tek tek maçlara bakıyoruz. 30 maçta da 3\'er puan hedefliyoruz\" ifadelerini kullandı.

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