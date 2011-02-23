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ÜNAL: BEŞ UÇAK DAHA GÖNDERİLECEK ANKARA (A.A)

23 Şubat 2011 10:07

-ÜNAL: BEŞ UÇAK DAHA GÖNDERİLECEK ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen eş güdüm toplantısında, bugün Trablus'a üçü büyük gövdeli beş uçağın gitmesinin ve bin 800'e yakın Türk vatandaşını Türkiye'ye getirmesinin planlandığını bildirdi. Ünal yaptığı açıklamada, Libya'daki gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yetkililerin katılımıyla gece geç saatlerde Dışişleri Bakanlığında bir eş güdüm toplantısı yapıldığını bildirdi. Ünal, son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Libya'daki Türk vatandaşlarını getirmek üzere yola çıkan İDO'ya bağlı Osman Gazi-1 ve Orhan Gazi-1 adlı iki feribotun Bingazi'ye vardığı, vatandaşları almaya başladığı ve Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosu'nun gemiye çıktığı bilgisinin geldiğini aktardı. Toplantıda bugün yapılacak çalışmaların ayrıntılı olarak ele alındığını bildiren Ünal, İskenderun feribotunun ise rotasında seyrettiğinin, 24 Şubatta Libya'ya varacağının teyit edildiğini kaydetti. Samsun gemisinin ardından bugün Ankara gemisinin yola çıkacağını belirten Ünal, toplantıda Trablus'a bugün üçü büyük gövdeli beş uçağın gitmesinin ve bin 800'e yakın Türk vatandaşını Türkiye'ye getirmesinin planlandığını da iletti. Toplantıda ayrıca vatandaşların Türkiye'ye girişlerinden itibaren Türkiye içinde yapılacak tertibatların ayrıntılı olarak görüşüldüğünü dile getiren Ünal, bu konuda Dışişleri Bakanlığının aldığı önlemler ve çalışmalarla ilgili ayrıntılı bir sunum yapıldığını söyledi. Toplantıda bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile konunun uluslararası boyutunun da ayrıntılı olarak görüşüldüğünü belirten Ünal, Libya'dan ayrılmak isteyen Ülkenin çeşitli yerlerindeki vatandaşların ivedilikle tahliyesi konusunda yapılacak diğer çalışmaların da ayrıntılı olarak ele alındığını bildirdi.

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