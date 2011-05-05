-ÜNAL AYSAL: ''KİMSE İLE GÖRÜŞMEDİM'' İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Galatasaray Kulübü'nün 14 Mayıs'ta yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayı olan Ünal Aysal, bugüne kadar direkt veya endirekt olarak hiçbir teknik direktör veya oyuncu ile görüşmediğini açıkladı. Aysal, yaptığı yazılı açıklamada, medyada son günlerde teknik direktör seçimleri konusunda bazı spekülasyonlar yapılmakta olduğunu izlediğini dile getirerek, ''Daha önce muhtelif vesileler ile belirtmeye çalıştığım gibi, 14 Mayıs'ta genel kurulun bize görev verip vermeyeceğinin henüz belli olmaması sebebiyle böyle bir inisiyatifin kullanılmasını hem ciddi bir davranış olarak düşünmediğimi, hem de bugüne kadar direkt veya endirekt hiçbir teknik direktör veya oyuncu ile görüşmediğimin bilinmesini rica ederim'' ifadelerini kullandı.