Ünal Aysal'ın sıradaki isteği PSG

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Cuma günü yapılacak olan çeyrek final kura çekimine değindi, "Paris Saint Germain çıksa sevinirim" dedi.



Ünal Aysal, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Lutfi Arıboğan, sarı-kırmızılı futbol takımı teknik direktörü Fatih Terim ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile birlikte 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin Les Ottoman Otel'de düzenlediği yemeğe katıldı.

Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Aysal, Almanya'nın Schalke 04 takımını yenerek çeyrek finale çıktıkları için mutlu olduklarını belirtti ve başarılarının devam edeceğini söyledi.

Cuma günü yapılacak olan kura çekimine değinen Aysal, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ı bir kenara bırakırsak, 7 tane çok önemli takımla beraber olduk. Avrupa'nın en büyük 10 kulübü içerisindeyiz, kendi yerimizi tescil ettik.

Bundan sonra yapmamız gereken şey bunun devamlı olması. Seçici olmamamız, şansımıza cuma günü ne çıkarsa, ona göre hazırlanmamız ve gereğini yapmamız gerekiyor.

Ben Akdeniz takımlarını daha çok seviyorum yarışma yönünden. Kuzeyde şansımızı denedik, biraz da Akdeniz'de olsa daha iyi olur. Paris Saint Germain çıksa sevinirim. Malaga ya da Porto, bunlardan bir tanesi çıksa sevinirim.

Ama diğer takımlar içinde fazla seçici değilim. Real Madrid, Barcelona gibi takımlar çok güçlü ve aşılması zor engeller gibi görünüyorlar ama Galatasaray için aşılmayacak engel yok. Biz yine elimizden gelen her şeyi yapacağız.''