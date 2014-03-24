Ünal Aysal'dan olağanüstü toplantı kararı

Başkanı Ünal Aysal, yönetim kurulu toplantısını öne çekerek bugüne aldı. Saat 16:00'da Florya'da gerçekleşecek toplantıya Mancini de katılacak.

Ali Naci Küçük'ün hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, şampiyonlar Ligine Chelsea'ye yenilerek havlu atan ve Kayserispor yenilgisi ile de ligde 3.sıraya gerileyen Galatasaray'da Başkan Ünal Aysal, kötü gidişe dur demek adına harekete geçti.

Türk Telekom Arena Stadı'nda yarın yapılacak olan Yönetim Kurulu toplantısının yeri değiştirildi.

Başkan Ünal Aysal, bu toplantının Florya Metin Oktay Tesislerinde saat 16.00'da yapılmasına karar verdi.

Başkan Ünal Aysal'ın Teknik Direktör Mancini ile de bir araya gelerek İtalyan teknik adamdan kötü gidişin nedenleri ve takım hakkında kapsamlı bir rapor alacağı belirtildi.