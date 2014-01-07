Ünal Aysal'dan transfer açıklamaları

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, katıldığı Galatasaray Muhabirleri Platformu'nun kuruluş toplantısında, Telles ve Hajrovi transferleriyle ilgili, "Savunma hattında ve kanatlarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bruma'yı aldık genç bir yetenek. Bruma çok genç biraz daha yapılanması, tecrübe kazanması gerekiyor. Özellikle şampiyonlar ligi'nde deneyim kazanması gerekli. Devre arası transferi için teknik direktörümüz Mancini'den bir liste istedik, şartlarımıza göre oyuncu alalım dedik. Hoca bize her pozisyon için 3-4 kişi önerdi ve ne yaparsanız yapın dedi. Hoca, Telles'i beğenmiş. Önceliği ona verin dedi. Büyük bir ihtimalle bugün KAP'a açıklamasını yaparız. Hajrovic'i tahmin ediyorum bu akşama kadar gerçekleşmiş olacak. Çok iyi bir kanat oyuncusu. Duran toplarda iyi olduğu söyleniyor" dedi.

Ünal Aysal, bu iki oyuncunun transferi dışında ise şu açıklamaları yaptı:

"Dışarıda pahalı oyuncularla ilgili değiliz. Neden değiliz, yabancı sınırımız var. Türk oyuncular üzerinde çalışmalar yapıldı. Bu hafta sonuna kadar her gün birer birer sayfalarınıza koyacağınız isimler olacak. Bizim takımın iskeleti oluşturuldu bundan sonra daha da kuvvetlenmesi için transferler yapılacak. Ben başkan olduğum sürece bunun olması çok zor. Biz 3 kulvarda yarışıyoruz. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiyoruz. Chelsea'yi devirirsek 1-2 maç daha oynayacağız. Türkiye Ligi için daha dayanıklı bir kadroya ihtiyacımız var bu çok açık."

'Hocalarımız büyük bütçeli transfer istemedi'

"Hocamızın bizden bütçe istediği, 30-40 milyon Euro talep ettiği bilgileri veriliyor. Bütün samimiyetimle söyleyeyim, hocamız bizden hiçbir bütçe istemedi. 'Ben bakıyorum, eksik yerlerimiz var. Bunları zaman içinde düzeltmemiz azım. Galatasaray'ın imkanlarına göre bunu zaman içinde hallederiz' dedi. İşin temelinde yatan felsefe bu. İşbirliği felsefesi. Eski hocamız da hiçbir zaman bana, '30-40 milyon Euro bütçe istiyorum' falan demedi. Yeni hocamız da bu prensibi devam ettirdi, aynı şekilde gidiyor."

Galatasaray'ın özellikle savunma hattında sıkıntısı olduğunun bilindiğini vurgulayan Aysal, şunları söyledi:

"Kanatlarda da bazı sıkıntılarımız olduğunu biliyoruz. Buna uygun olarak sezon başında Bruma'yı aldık. Hızlı, genç bir yetenek. Kanatlara hareket getirir diye düşündük. Ama çok genç ve biraz daha yapılanması gerekiyor. Türkiye liginde, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha deneyim kazanması gerekiyor. Biz kendimiz hocamıza nasıl destek oluruz diye oturup düşündük. Kendisine, 'Yurt içinde veya dışında takip ettiğin oyunculardan bir liste öner. İmkanlarımıza göre seçim yapalım' dedik. O da muhtelif pozisyonlar için oyuncular önerdi. Özellikle sol bek için Alex Telles'le bağlantıya geçtik. Hocamız çok övdü. Öncelik verebileceğimizi söyledi. Bunun üzerinde müzakerelerimizi bir yere kadar götürdük. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapılacak seviyeye gelmediği için duyurmadık. Büyük bir ihtimalle Alex Telles'in açıklamasını da bugün-yarın yaparız. İzet Hajrovich bir

adım öndeydi. Tahmin ediyorum bu akşama kadar transferi gerçekleşecek ve takımımızın bir parçası olacak. Kendisi çok iyi bir kanat oyuncusu. Özellikle duran toplarda başarılı olduğu söylendi. inşallah bize de katkı sağlayacak."

'Pahalı oyuncularla ilgilenmiyoruz'

Ünal Aysal, transferde takımı gençleştirme yönelik hamleleri olduğuna dikkati çekerken, adı geçen ünlü ve pahalı oyuncularla ilgilenmediklerini dile getirdi. Mevcut yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle ellerinde fazla imkan olmadığına vurgu yapan Aysal, "Adı geçen büyük ve pahalı oyuncularla ilgili değiliz. Zaten yabancı kontenjanı sınırı var. Üç oyuncumuzu eksilterek bu yeni transferleri devreye almayı planladık. Bundan sonraki diğer gereksinimlerimizi Türk oyunculardan sağlamayı planlıyoruz. Çalışmalarımız yapıldı. Bu hafta sonuna kadar sizlere her halde her gün birer birer isimleri açıklayacağız" şeklinde konuştu.

Göreve ilk başladıkları 2011 yılındaki durumla bugünkü durumun çok farklı olduğunu anlatan başkan Aysal, şöyle devam etti:

"2011'de göreve başladığımızda, Galatasaray'ın o günü başarıya dönüştürmesi gerekiyordu ve onun için de en deneyimli oyuncuları aldık. Ama geçilen 3 sene içinde takım rayına oturdu. İskelet tamam. Artık sağını solunu genç oyuncularla tamamlayıp, yaş ortalamasını düşürmemiz gerekiyor. Galatasaray takımının sürat kazanması gerekiyor. Daha dirençli olması gerekiyor. Bu da fizik gücüyle oluyor. Oyuncu ne kadar çalışırsa çalışsın, doğal yapı önemli. Genç bir oyuncuyla yaşlı bir oyuncunun performansını karşılaştırmak çok zor. Galatasaray artık iskeleti oturmuş bir takımdır. Bu takımı yavaş yavaş daha güçlendirecek, yaş ortalamasını düşürecek, daha uzun soluklu bir ekip yaratmak hedefindeyiz. Bundan sonra yapacağımız transferlerde bu prensibe uygun hareketler göreceksiniz."

Ünal Aysal, hayata geçirilen Galatasaray Muhabirleri Platformu'na da övgülerde bulundu. Yönetim olarak, Galatasaray'ı takip eden medya mensuplarını temsil eden böyle bir yapının hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını aktaran Aysal, platform üyeleriyle her ay düzenli olarak bir araya gelip, yaşanılan sıkıntıları tartışabileceklerini, daha iyi bir iletişim ortamının sağlanabileceğini vurguladı.