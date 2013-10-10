Ünal Aysal'dan Terim yorumu: Galatasaray tarihinde bu tarz değişiklikler var

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Fatih Terim'in takımdan gönderilmesine ilişkin sorulara, Türkiye'de bu çok olağan bir şey. (Gülüşmeler) Galatasaray tarihinde bu tarz değişiklikler var. Bu ilk değil. Bu sefer çok başarılıydı. TFF Türkiye Milli Takımı teknik direktörlük için onu düşündü. Sonra biz onun gitmesine onay verdik" dedi.

Aysal, 2008 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve bu yıl Londra'da gerçekleştirilen "Futbolun Liderleri Konferansı"na konuşmacı olarak katıldı. Aysal soru-cevap şeklinde yapılan sunumda, takımda göreve başladıktan sonra yaptığı değişikliklerden, Fatih Terim'in takımdan gönderilmesine daira açıklamalar yaptı.

Ünal Aysal'ın açıklamalarından satır arası başlıklar şöyle:

"Bir şeyler kötü gittiğinde, sadece bir kişiyi ya da bir kurumu suçlayamazsın. Bu yüzden şiddetli değişiklikler yaptım. Avantajım futboldan gelmiyorum. Bazı hatalar yapabilirim, ancak yapmamaya çalışıyorum. Takımda sert değişiklikler yaptık. Takımı tamamen değiştirdik. Profesyonellerin yüzde 65'den fazlasını değiştirdik. Sonra 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadık ve geçen sene de şanslıyız ki Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yaşadık. 2 sene sonunda teknik direktörümüzü değiştirdik. Çok iyi bir menajerdi ve ona sahip olduğumuz için çok gururluyduk."

'2 tane şampiyonluk kazanan bir teknik direktörü değiştirmek normal mi?'

"Türkiye'de bu çok olağan bir şey. (Gülüşmeler) Galatasaray tarihinde bu tarz değişiklikler var. Bu ilk değil. Bu sefer çok başarılıydı. TFF Türkiye Milli Takımı için onu düşündü. Sonra biz onun gitmesine onay verdik."

'Mancini'yi teknik adam olarak göreve getirdiniz? Üst düzey bir teknik adamla çalışacaksınız'

"Biz önceden de üst düzey seviyede teknik direktörlerle çalıştık, Fenerbahçe de, diğer takımlar da Türkiye'de çalıştı. Mancini de İtalya'da, İngiltere'de, Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli bir isim"

'Bir iş adamı olarak tam kontrol sahibi olmak nasıl bir şey, yarışı nasıl etkiliyor?'

"Maçları kazandığınız sürece kontrolünüz sorgulanmaz. Ancak 1-2 maç kaybettiğinizde, insanlar sizi sorgulamaya başlıyor. Futbol sadece sahada oynanmıyor. Şu anda çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde de Juventus ile eşleştik, çok zor bir gruptayız."

En büyük biziz

Ayrıca Aysal sözlerine "Türkiye'de en büyük biziz. Taraftar sayımız Fenerbahçe'den birkaç milyon fazla. Onların 23-24. Beşiktaş'ın 6 milyon civarı." diyerek devam etti.