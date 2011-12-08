-Ünal Aysal'dan tebrik mesajı İSTANBUL (A.A) - 08.12.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi mağlup eden futbol takımlarının teknik heyeti ve futbolcularını kutladı. Aysal, kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, ''Çok kaliteli ve seyir zevki veren bir oyunla ezeli rakibimiz Fenerbahçe'ye karşı kazanılan başarıdan dolayı mutluyuz'' ifadesini kullandı. Ünal Aysal, mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi: ''Bir diğer büyük mutluluğu da bu derbi maçında konuk takımı Galatasaray'ın geleneklerine uygun bir ağırbaşlılıkla ağırlamanın, hiçbir istenmeyen olaya meydan vermemenin ve sahadaki oyunu tribünde bir şölene dönüştürmenin muhteşem örneğini tüm dünyaya göstermiş olmamızdan dolayı yaşıyoruz. Emeği geçen tüm yöneticilerimize, bu haklı galibiyeti gerçekleştiren teknik ekibimiz yönetimindeki tüm futbolcularımıza ve tribünde gerek güvenliğin sağlanmasına yardımcı olarak, gerekse örnek bir şov gerçekleştirerek zaferimize katkıda bulunan taraftar gruplarımıza gönülden teşekkür ederim.''