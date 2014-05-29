Ünal Aysal’dan süperstar sözü

Galatasaray taraftarının merakla beklediği transfer müjdesini Başkan Ünal Aysal verdi. Bir ya da iki süperstarı kadroya katmak istediklerini söyleyen Aysal, hem yerli hem de yabancı transferinde izledikleri yol haritasını açıkladı.

Fanatik’ten Serdar Dinçbaylı’nın haberine göre, yabancı kontenjanından dolayı Galatasaray’ın ilk planı kadrosundaki yabancı oyuncularla ilgili bir formül bulmak. Konuyla ilgili Aysal, “8 oyuncuya göre bir planlama yapacağımıza göre mevcut ve kullanamadığımız isimleri ya kiralık ya da bonservisiyle takımdan gönderdikten sonra transferde asıl iş başlayacak. Bu bahsettiğimiz etabı geçer, yer açabilirsek 1 ya da 2 süperstar sınıfından futbolcuyu kadromuza dâhil edeceğiz. Çünkü hedefimiz sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da büyük başarılar olduğu için üst seviyede ve takımımızı yükseltecek oyunculara ihtiyacımız var” dedi.

Gomis’le bir dönem ilgilendiklerini belirten Aysal, “Gomis bizim istediğimiz oyunculardan biriydi. Biriydi diyorum çünkü Trabzonspor da ilgilenmeye başlayınca o futbolcuyla olan ilişkimizi kestik. Bu durumu Trabzonsporlu yöneticilere de aktardık. 'Siz Gomis ile görüşmelerinizi kesene, bunu açıklayana kadar Gomis ile hiçbir şekilde iletişim kurmayacağız' dedik. Tekrar tekrar söylüyorum, bu sözümü sonuna kadar tutacağım. Fair-play konusuna büyük önem veriyoruz. Şu an için bir girişimimiz yok” dedi.

Milli futbolcular Mevlüt Erdinç ve Olcan Adın’ın transferiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Aysal, enerjilerini yerli ve kaliteli oyuncuları almaya ayıracaklarını belirtti. Transfer çalışmalarında çok titiz hareket ettiklerini söyleyen Aysal, “Birçok kulüple görüşmelerimiz sürüyor. Bu noktada çok hassasız. Kulübüyle anlaşmadan oyuncu almayacağız. Hiçbir kulüple bir futbolcu için aramızı bozmak istemiyoruz. Galatasaray her zaman fair-play düşüncesi içinde hareket edecektir, çünkü bizim için dostluk çok kıymetlidir” dedi.