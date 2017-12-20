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Spor

Ünal Aysal'dan 'Galatasaray Başkanlığı' açıklaması

"Başarılı olacağına inandığım bir başkan adayı olursa muhakkak ki elimden gelen desteği vereceğim"

20 Aralık 2017 19:11

Galatasaray kulübünün 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulu öncesi adı başkan adayları arasında gösterilen Ünal Aysal, böyle bir düşüncesinin olmadığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Ünal Aysal, yaptığı yazılı açıklamada, "Aday olmayacağım fakat başarılı olacağına inandığım bir başkan adayı olursa muhakkak ki elimden gelen desteği vereceğim" ifadelerini kullandı.

Aysal, kendisini tekrar başkan görmek isteyen taraftarlara ve genel kurul üyelerine teşekkür ederek, "Galatasaray’dan kopmam söz konusu olamaz. Galatasaray ile olan gönül bağım, yaşadığım sürece devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

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