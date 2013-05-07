Ünal Aysal'dan Burak Yılmaz'a şartlı vize

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Alper Potuk ve Burak Yılmaz’ın olası Avrupa transferiyle ilgili konuştu.



Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, yeni sezona yönelik transferleri değerlendirdi.

TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Aysal, Alper Potuk konusunda, "Eskişehirspor ile sezon bitene kadar görüşmek niyetinde değiliz. Eskişehirspor'un çok önemli maçları var. Lig bittikten sonra bir araya geleceğiz" dedi.

Aysal, Burak Yılmaz ile ilgili olarak da, "Burak'a teklif geldiği takdirde alıcının bir çıta belirlemesi lazım. Galatasaray'ın hedefleri belli. Bu hedefler için mali kaynaklara ihtiyacı var. Burak Yılmaz, Galatasaray'a kazandırmak şartıyla eğer istediği takdirde Avrupa kulüplerine transfer olabilir" diye konuştu.

Şampiyonluk kupasını almak istedikleri tarihin belli olduğunu dile getiren getiren Başkan Aysal, "Henüz Futbol Federasyonu ile görüşmedik ancak ligin son haftasında 19.05'te kulübümüzün kuruluş yılını da sembolize ettiği için almak istediğimiz doğru" dedi.

Başkan Ünal Aysal, Galatasaray'ın hedefleri konusunda da, "2014'te gerçekleştirmeyi planladığımız hedefleri bir yıl önce gerçekleştirdik. Galatasaray'ın hedefleri bellidir. Önümüzdeki sezonlarda da Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden olmayı amaçlıyoruz" açıklamasını yaptı.