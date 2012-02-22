Ünal Aysal'dan Aziz Yıldırım'a yanıt: Futbol dünyasının başka kuralları var

T24 - Galatasaray Kulübü Başkanı Aysal, Yıldırım'ın şike iddiasıyla yargılandığı mahkemede sarı kırmızılı kulübe yönelik dile getirdiği suçlamalara yanıt verdi. Aysal, Aziz Yıldırım'a ''Yönettiği kulüp bir şirket değil ve ülke içinde TFF ve uluslararası alanda UEFA ve FIFA kurallarına tâbisiniz'' dedi.

Aziz Yıldırım'a yönettiği kulübün bir şirket olmadığı hatırlatmasında bulunan Ünal Aysal, "Dolayısıyla sadece yargı kurumlarına ve ceza yasalarına tâbi değilsiniz. Ülke içinde TFF ve uluslararası alanda UEFA ve FIFA kurallarına tâbisiniz. Eğer bir spor kulübü değil de, bir özel şirket söz konusu olsaydı sportif kararlar için davanın sonunu beklemek en doğal hakkınız olurdu. Ama ne yazık ki taşıdığınız sıfat, temsil ettiğiniz kurumun başka sorumlulukları ve futbol dünyasının başka kuralları var" ifadelerini kullandı.

Önce soruşturma aşamasında sonra da adli makamlara ulaşmasından sonra şike davasının hukuki sonuçlarını etkileyebilecek en küçük bir imâda bulunmaktan kaçındıklarını dile getiren Aysal, sözlerine şöyle devam etti: "Olayın Galatasaray’ı ilgilendiren yegane boyutu ve tüm çabalarımız, bu konuda karar alması gereken özerk kurumların gecikmeleri durumunda Galatasaray ve Türk takımlarının bir zarar görmesi tehlikesine karşı ilgili mercileri uyarmaktan ibaret oldu.

Hatırlamanız gerekir, 3 Temmuz’dan 24 saat sonra yaptığımız açıklamada tüm Galatasaray camiasından rekabet duyguları içinde hareket etmemelerini ve soğukkanlılıklarını muhafaza etmelerini özellikle rica etmiştim. Bunu spor anlayışımın gereği olduğu kadar toplumsal aşırılıkları önceden engellemek ve meseleyi tırmandırıp nefret duygularının tırmanmamasını sağlamak için yaptım."

Yıldırım'ın kendisine yapılan itham ve suçlamalar üzerine kurulu bir savunma yapacağı beklentisi içinde olmasına rağmen bu yolu seçmemesini eleştiren Aysal, "Emin olunuz bu iddiaların haksız olduğunu teker teker kanıtlamanız bir spor adamı olarak beni sadece sevindirirdi. Ne yazık ki, daha ilk günden itibaren yanlış bir yol izlemektesiniz. Galatasaray başta olmak üzere başka kulüpleri de suçluymuş gibi gösterme çabalarınız, hukuk bilgime dayanarak söylüyorum, sizi de, kurumunuzu da temize çıkarmaz" dedi.

Yıldırım'ın Galatasaray'a yönelik suçlamalarının spor dünyası açısından kendisinin engellemek istediği nefret duygularını pekiştireceği uyarısında bulunan Aysal sözlerini şöyle sürdürdü: "Başarıya ne denli tutkulu bir insan olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Ama kurumlarımızın başarısının ötesinde topluma karşı önemli sorumluluklarımız var ve bu yönde çağdaş değerleri benimsemiş olmamız gerekir. Bu açıdan kendinizi kurtarmak için bile olsa 107 senelik şerefli tarihimize dil uzatarak ve mesnetsiz iftiralarla 'leke bulaştırma” yönteminin size hiçbir faydası olmayacağı gibi son derece tehlikeli neticeler doğuracağını özellikle hatırlatmak isterim.

Sayın Yıldırım, sizi destekleyen saf ve temiz taraftarlarınız, etkinizdeki bazı medya mensupları ne denli alet olurlarsa olsunlar, bizlerin görevi onları kullanıp başkalarına çamur atarak futbolumuzu daha da kirletmek değil, temize çıkması için gayret sarfetmektir.

Suçsuzluğunuzu kanıtlayıp bir an önce özgürlüğünüze kavuşmanızı dilerim."