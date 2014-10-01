Ünal Aysal'a iki yıl hapis istemi!

Milli Takımlar Teknik direktör Fatih Terim ile arasında yapılan mesajlaşmaların basında yayınlanmasına neden olduğu iddiasıyla Galatasaray Başkanı Ünal Aysal hakkında 'haberleşmenin gizliliği ihlal' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Bu mesajları TV'de yayınlayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ise "hakaret ve haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıldan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep etti.

Fatih Terim, Rasim Ozan Kütahyalı’nın Twitter hesabından ve katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarda kendisine hakaret ettiğini ve toplum önünde küçük düşürücü, aşağılayıcı sözler kullanarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirtti.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, tecrübeli teknik adam, Kütahyalı’nın, Başkan Ünal Aysal ile aralarında yaptığı telefon mesajlarını izni olmadan eksik ve yanlı olarak kamuoyuna gösterip okuduğunu öne sürerek Kütahyalı ile birlikte mesajların yayınlanması olayı ile ilgili olarak tespit edilecek diğer kişiler hakkında da şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Tanık olarak ifade verdi

Yapılan şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Aysal’ın tanık olarak ifadesi alındı. Aysal ifadesinde, Kütahyalı’nın kendisi ile Terim arasındaki mesajlaşma bilgilerini nasıl elde ettiğini bilmediğini belirtti. İddianamede, telefon mesajlarının müşteki Terim ile şüpheli Aysal arasında daha önce gerçekleşmiş olan ve herhangi bir ortam ve yerde alenileşmemiş haberleşme içerikleri olduğu belirtildi.



İddianamede ayrıca, şüpheli Kütahyalı’nın, şikâyetçi Terim’e karşı farklı tarihlerde yazdığı öne sürülen twitter mesajları ve özel bir kanalda yayınlanan program sırasında yaptığı açıklamalar ile de alenen hakaret suçunu işlediği öne sürüldü.

