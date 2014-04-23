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Spor

Ünal Aysal: Yeni transfer için elimizdeki 'çilekleri' satmamız gerekiyor

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal transfer bütçesinin 15 milyon Euro olduğunu belirtermesi üzerine Mancini'nin bu durumdan kaynaklı huzursuzluk yaşadığı öne sürüldü

23 Nisan 2014 14:29

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, teknik direktör Roberto Mancini ile yaptığı görüşmede, “Transfer bütçemiz 15 milyon euro. Eğer bunu aşmak istiyorsanız oyuncu satarak kendinize bütçe yaratabilirsiniz” dedi. İtalyan hocanın bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğu ve ayrılma planları yaptığı bildirildi

Galatasaray Yönetimi yeni sezonda kemer sıkacak. Başkan Ünal Aysal’ın önümüzdeki sezon için belirlediği transfer bütçesi 15 milyon euro olunca, bu durumun Teknik Direktör Roberto Mancini’nin canını bir hayli sıktığı belirlendi.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, Aysal’ın geçen 3 yılın aksine transferde tasarruf kararı alması, Mancini’nin moralini bozarken, İtalyan teknik adamın belirlenen düşük bütçe nedeniyle ayrılmanın planlarını yaptığı iddia edildi. Başkan Ünal Aysal’ın, Mancini ile yaptığı zirvede, “Transfer bütçemiz 15 milyon eurodur. Eğer bunu aşmak istiyorsanız oyuncu satarak kendinize bütçe yaratabilirsiniz” dediği belirtildi.

Kariyerinde Inter ve Manchester City gibi yüksek bütçeli takımarı çalıştıran Roberto Mancini’nin kendisine sunulan bütçeyi çok düşük bulduğu ifade edildi.

Ünal Aysal’ın, Mancini’nin önüne koyduğu 15 milyon euroluk bütçeyi ayrılmasına zemin hazırlamak için sunmuş olabileceği de ileri sürüldü.

Ancak son 3 yılda sportif başarı sağladığını düşünen Başkan Ünal Aysal’ın, görev süresinin sona ereceği 2016’ya kadar geçecek bölümde de mali yönden kulübe bir şeyler kazandırmak istediği kaydedildi.

 

Bonservislere 100 milyon

 

Başkan Ünal Aysal geçen 3 senede bonservis ve imza parası olarak toplam 100 milyon 300 bin euro harcadı. Bu rakam, oyuncular ve teknik heyetlere ödenen paralarla beraber katlanıyor. Galatasaray, Drogba’ya 1.5 yıl için 10 milyon euro ve ayrıca 4 milyon euro imza cezası ödedi. Sneijder için Inter’e 7.5 milyon euro bonservis verildi. 3.9 milyon euro imza parası ödenen Hollandalı yıldızla senelik 3.2 milyon euroluk sözleşme yapıldı. Bruma’nın bonservisine 10+1 milyon euro, Amrabat için ise 8.6 milyon euro ödendi.

Diğer oyuncuların rakamları şöyle:

Eboue (3.5 milyon euro), Riera (3 milyon euro), Sercan Yıldırım (3 milyon euro), Ujfalusi (2 milyon euro), Dany (3.3 milyon euro), Burak (5 milyon euro), Hamit (3.3 milyon euro), Chedjou (6.7 milyon euro), Melo (3 milyon 750 bin euro), Hajrovic (3.5 milyon euro), Salih (2.750 milyon euro), Telles (6.150 milyon euro), Koray (2.5 milyon euro), Ontivero (2 milyon euro).

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