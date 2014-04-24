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Spor

Ünal Aysal ve Mancini bir araya geldi

Başkan Ünal Aysal, Mancini'ye 'Size ve futbolculara güveniyoruz. Ben ve yönetim kurulu başarılı olmanız adına her türlü desteği vermeye hazırız' dedi

24 Nisan 2014 02:07

Galatasaray'da Roberto Mancini ile Başkan Ünal Aysal bir kez daha bir araya geldi.

Akşam saatlerinde yapılan antrenmanını Florya'ya giderek izleyen Başkan Ünal Aysal, çalışmanın ardından İtalyan teknik adam ile İcra Kurulu Başkanı Lutfi Arıboğan ile birlikte özel olarak görüştü.

Başkan Ünal Aysal, Mancini'ye "Size ve futbolculara güveniyoruz. Ben ve yönetim kurulu başarılı olmanız adına her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Roberto Mancini ise Başkan Aysal'a "Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek. Şampiyonlar ligi adına buna mecburuz. Ve bu iki hedefi de gerçekleştireceğiz" diye konuştu

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