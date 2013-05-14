Ünal Aysal: Utanıyorum

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, 12 Mayıs Pazar günü oynanan derbi sonrası Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin olay ile alakalı kulübün resmi sitesinden bir mektup yayımladı.

Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım'ın hayatını kaybettiği olay ile alakalı üzüntüsünü dile getiren Aysal 'Bir gencimizi yitirdik. Suçu: Rakip takımı sevmesi. Herkes benim tuttuğum takımı sevemeyeceğine göre Burak Yıldırım’ın “suçunu paylaşan” kabaca 76 milyon sporsever daha var Türkiye’de' dedi.

İşte Ünal Aysal'ın mektubunun tam metni;

Bir gencimizi yitirdik. Suçu: Rakip takımı sevmesi. Herkes benim tuttuğum takımı sevemeyeceğine göre Burak Yıldırım’ın “suçunu paylaşan” kabaca 76 milyon sporsever daha var Türkiye’de. Sadece sporsever oldukları için sevmemiz gereken 76 milyon.

Dünya yıldızları var ligimizde top koşturan. Üstelik bırakın oyunculuk yeteneklerini, sosyal aktiviteleriyle dünyaya örnek olmuş, sporun barış ve kardeşliğe getirebileceği en büyük katkıların örneğini vermiş bir yıldız var aralarında. Türkiye’yi seçtiği için dünyanın gündeminde bizi en üst noktalara getiren büyük bir sevgi ve tolerans elçisi.

İmza attığı gün bir dostum, “sadece bir yıldız transfer etmediniz, bir kültür abidesi” transfer ettiniz demişti. Aynı kanıdaydım. Gururluydum. Kulübüme, ülkeme, gençliğime güvenim tamdı. Kendisini tercihinden dolayı tebrik etmiş, doğru ülkeye geldiğini belirtmiştim. Bugün, sporu insanlığın yücelmesi için en önemli araçlardan biri olarak gören bir spor adamı olarak utanıyorum.

Biz “bu değiliz” demek yetecek mi? İnandırabilecek miyim “bu” olmadığımıza?

Biz, “bu” olmadığımız için Olimpiyatlara talip olduk. Ulusları, ırkları, dinleri, kültürleri birleştirmek için. Hayatın diğer alanlarındaki nefreti, düşmanlığı spordaki sevgiyle, kardeşlikle yenebileceğimizin güçlü bir örneğini sergilemek için.

Futbol sahalarımıza Yurt dışından ithal bu virüsün anında ve ilk görüldüğü yerde yok edilmesi hepimizin en önemli görevlerinden biri olmalıdır.

Tarihi geleneklerimiz ve kültürümüz bizlere bu topraklarda ayrımcılıktan uzak hep birlikte yaşamayı öğretmiştir.

Maalesef Türk sporu bir kez daha saldırıya uğradı. Ben yapmadım, o yaptı edebiyatı hiç birimizi temize çıkarmaz. Onu düştüğü yeren çıkarmak bizim sorumluluğumuzda. Tek yapacağımız “Bu” olmadığımızı her davranışımızla kanıtlamak. Sevginin, toleransın, saygının her gün bir örneğine imza atmak. Yapmazsak bu lekeyi, bu güzel ülkeye bizler yapıştırmış oluruz.

Biz Galatasaray Spor Kulübü olarak ve hiç bir forma ayırımı yapmadan hukuki ve Sosyal her mecrada bu tür eylemlerin takipçisi olmakta kararlıyız.

Ünal Aysal

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı