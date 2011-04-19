T24 - Galatasaray'da seçimden 11 gün önce konulan ara duruşmaya göre Ünal Aysal tek aday olabilir.

İhtiyati tedbir kararının usul ve esas yönünden doğru olmadığını belirten Kalpakçıoğlu’nun itirazı üzerine seçimden 11 gün önceye ara duruşma konuldu. 3 Mayıs’taki mahkeme sonrası Ünal Aysal tek aday kalabilir.

G.Saray’ın Mali Kongresi’nde idari olarak ibra edilmemesine karşın, Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı ‘ihtiyati tedbir’ kararına dayanarak seçime giden ve aynı kararla aday olma şansı yakalayan Adnan Polat’ın şansı tehlikeye girdi. Avukat Kezban Hatemi’nin eşi Hüseyin Hatemi’nin mütalaasına dayanarak 6 Nisan’da tedbir kararı alan ve 31 Mayıs’a 2. celse tarihi veren mahkeme, Av.Sinan Kalpakçıoğlu’nun başvurusu üzerine 3 Mayıs’a ara duruşma koydu.

Hukukçular mahkemenin daha önce verdiği ‘ihtiyati tedbir’ kararını ara celsede kaldırma ihtimalini yüksek görüyor. Bu durumda G.Saray’ın tüzük hükümlerine geri dönülecek ve başkan ile üyelerin bir dönem aday olmama durumları gündeme gelecek.

Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne itirazda bulunan Kalpakçıoğlu, Prof.Dr. Hamdi Yasman, Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez ve Prof.Dr.Turgut Öz’den aldığı üç ayrı mütalaayı dosyaya ekledi. Kalpakçıoğlu itirazında “Mahkemenizin G.Saray Olağan Mali Kongresi ile ilgili verdiği ihtiyati tedbir kararı usul ve esas yönünden doğru değildir. Nihai karara tedbir olmaz. Bu durum G.Saray Genel Kurulu’nun kararlarını hiçe saymak anlamına gelir” dedi.

Bu başvuruyu inceleyen mahkeme 3 Mayıs tarihine ara duruşma konulmasına karar verdi. Böylece G.Saray’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulu öncesinde mahkemenin net kararı ortaya çıkacak.



Divan da müdahil

Öte yandan G.Saray Kongre Divan Kurulu da bu ara duruşmaya müdahil olarak katılma talebinde bulundu. Divan Kurulu adına mahkemeye verilen dilekçede, “Mahkemenize konuyla ilgili olarak yapılan ilk başvuruda davacı taraf G.Saray Kongre divanıyla ilgili kırıcı, küçük düşürücü ifadeler kullanmıştır. Bu nedenle duruşmalara müdahil olarak katılma talebinde bulunuyoruz” denildi.

G.Saray’ın kaptanı Işıl maç sonu gösterdiği tepkisine dün de devam ederken “Bu yıl bu tepkiyi vermeliyiz ki önümüzdeki senelerde şampiyonluğumuz engellenmesin” diye konuştu.



‘Herkesi tebrik ediyoruz!’

Işıl: “F.Bahçeliler’i, şampiyonlukta onlara yardım edenleri tebrik ederiz. Adalet olsa böyle bitmezdi.”

Kadınlar Basketbol Ligi’nde şampiyonluğu F.Bahçe’ye kaptıran G.Saray Medical Park’ta kaptan Işıl Alben hem fedarasyonu hem de basketbolun MHK’sini kılıçtan geçirdi:

“Çok iyi mücadele ettik, kazanmak için elimizden geleni yaptık. F.Bahçeli oyuncuları, bu şampiyonlukta onlara yardım eden, emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Bizim başımız dik. Ne yazık ki bir yerden sonra, sahada her şeye gücümüz yetmiyor. Serinin başından beri sahada adil mücadele etmemize izin verilmedi. Biraz adaletli olunsa sonuç bu olmazdı. Şampiyonluğumuz engellendi.”



Aysal geliyor liste şekilleniyor

12 Nisan’da başkan adaylığını açıklayan ve ardından Bali Adaları’na giden Ünal Aysal bugün dönüyor. Aysal ilk iş olarak yönetim kurulu listesine son şeklini verecek. Daha önce Aysal’ın listesine girmelerine kesin gözüyle bakılan Ali Dürüst ile Hayri Kozak cephesinde ise küçük sıkıntılar var. Aysal bu soruna bir çözüm bulup krizi büyümeden engellemeye çalışacak.



‘Polat dönsün devam etsin’

G.Saray'da Adnan Polat cephesinde de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Polat’ın ekibinden başta Levent Yücel ve Murat Yalçındağ dün kendilerini destekleyeceklerine inandıkları üyelere “Adnan Polat geri dönsün, başkanlığa devam etsin” yazılı dilekçe gönderdiler.