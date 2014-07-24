Ünal Aysal: Sponsorları şike kaçırdı

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, “Sporda kirlilik endişesi büyük sponsorlara kesinlikle caydırıcı rol oynattı. Bu nedenle tüm kulüpler şu dönemde sponsor bulmakta zorlanıyor. Ama Galatasaray bu işlerin dışında kalmış bir kulüp olarak sorunu çözme çabası içinde. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve olumlu şekilde bunu sonlandırmayı ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray devletten yardım aldı” iddialarına da sert çıkan Başkan Ünal Aysal, “Kulübümüz devletten üç yıldır bir yardım almadığı gibi tam tersine Galatasaray aleyhine GSGM tarafından ağır davalar açılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu, Galatasaray'ın sermaye artırımını bloke ettiği gibi Maliye Bakanlığı da ağır vergi cezaları uygulamıştır. Bu nasıl yardım?” şeklinde konuştu.

Çilek değil, genç yetenek

Aysal, Teknik Direktör Cesare Prandelli'yi çalışkan, inançlı ve disiplinli bir hoca olması nedeniyle tercih ettiklerini belirterek, “Kendisine güvenimiz tam. Transfer çalışmalarında ise bu sezon 'çilek' tabir edebileceğimiz şöhret isimler yerine genç ve gelecek vadeden oyuncularla ilgileniyoruz. Bu transfer politikamızı sürdüreceğiz” dedi.

Ünal Aysal, Avusturya kampına götürülmeyip İstanbul'da kalan futbolcular için ise “Herkes bilinçli bir şekilde takıma girebilmek için çalışmak zorunda olduğunu biliyor ve hazırlanıyor. Alınan kararlarda hiçbir problem yaşamayız. Tüm futbolcularımız Galatasaray'ın başarısı için çok çalışmalı” diyerek sözlerini tamamladı.