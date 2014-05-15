G.Saray, Soma'ya 2 TIR yardım gönderdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ve yönetim kurulu üyeleri de Soma’ya gelerek acılı ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Öte yandan Galatasaray yönetim kurulu üyesi Emir Sarıgül önderliğinde su, çorba ve kuru gıdayla yüklü iki TIR Soma’daki afet bölgesine gitti.

Sözcü'ye açıklama yapan Ünal Aysal “Vallahi bizim Soma’nın ilişkimiz eskiye dayanıyor. Tabi ki bu seferki ziyaretimiz son derece üzücü. Hepimiz bir acıyı paylaşıyoruz. Bugün gerekli olduğu kadar döneceğim ve akşam da İstanbul’a döneceğim” dedi

Emir Sarıgül Soma’da gözlemler yapacaklarını ve İstanbul’a dönünce gerekli çalışmalarını yaptıktan sonra Soma'ya yeniden geri döneceklerini belirtti.

Galatasaray’ın bölgeye gönderdiği yardımla ilgili Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

“Bütün spor kulüpleri aktif olmalıyız. Kulüpler sadece sportif amaçlarla anılmaması lazım. Biz bu tip olaylarda formalarımızı bir kenara bırakıp, ay-yıldızın altında birleşmeliyiz. Bizim buraya gelmekteki en büyük amacımız, burada neler yapılabilir diye araştırıp bunun raporunu çıkarmak. Bu sadece ilk ve ufak bir adım… Soma’ya yeniden geleceğiz. Bütün kulüpler olarak sorumluluk üstlenmeli, ümit ediyorum ki bizden sonra da tüm spor kulüpleri büyük özveri gösterecektir.”