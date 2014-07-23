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Spor

Ünal Aysal: Sneijder 20 milyon Euro'ya serbest kalır

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, 'Sneijder Manchester United'la anlaştı' iddialarına son noktayı koydu

23 Temmuz 2014 11:17

James Rodriguez'i 80 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e satan Monaco ve Louis van Gaal'in yenitakımı Manchester United'ın transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Wesley Sneijder ile ilgili G.Saray Başkan Ünal Aysal, "Sözleşmesinde '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi var. Herhangi bir teklif de yok. Kapımızı çalan olmadı, çıkan haberler hayal ürünü" dedi.

'Kapımızı çalan olmadı'

 

Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansa rağmen Hollandalı oyuncu için kendilerine henüz resmi bir teklif gelmediğini belirten Aysal, "Sneijder'in sözleşmesinde '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi olduğunu ancak bırakmak istemediğimizi söylemiştik. Zaten ortada bu sözleşmeyi aktif hale getirebilecek herhangi bir teklif de yok. Kapımızı çalan olmadı.

 

'Haberler hayal ürünü'

 

Basındaki 'Sneijder, Manchester United'la anlaştı, imza attı' şeklindeki haberleri anlamak mümkün değil. Bunlar tamamen hayal ürünü. Sneijder'e resmi teklif olmadığı gibi oyuncunun menajerinden bize gelen sözleşmesini 3 yıllık uzatmak istedikleri yönünde bir teklif var. Biz buna prensipte 'Tamam' dedik" ifadelerini kullandı.

 

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