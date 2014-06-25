Ünal Aysal: Senaryolar tutmaz, Fenerbahçe Avrupa’ya gidemez

Şike davasıyla ilgili yeniden yargılama kararının ardından “Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne gidecek mi?” sorusu akıllara gelirken, sarı lacivertlilerin cezası nedeniyle Devler Ligi’ne direkt gitmeye hazırlanan Galatasaray’ın Başkanı Ünal Aysal, “Türkiye’de kurulan senaryolar Avrupa’da destek bulmaz” dedi.

Fanatik’e konuşan Başkan Aysal, “Avrupa kendi yargısını kendi verir. Türkiye’deki yargı sistemiyle pek işi olmaz. Neticede Avrupa’daki ilgili mahkemeler kararını vermişlerdir ve bu sene için geri dönüş yapmazlar. Galatasaray, eylül ayında Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılıp önceki sezonlarda olduğu gibi başarılı olabilmek için elinden geleni yapacaktır. İlk hedefimiz de Avrupa Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmak olacaktır” diyerek Galatasaray açısından tartışmalara nokta koydu.

Galatasaray’ın yeni hocası

Başkan Aysal, Galatasaray’ın teknik direktör adaylarıyla ilgili ise şunları söyledi:

“Tuchel 1 sene dinlenmek istediğini bildirdi. Teklifimiz geçerli olursa Galatasaray’da gelecek yıl çalışabileceğini söyledi. Dinlenme isteğine saygı duyduk. Diğer adaylarımız (Klinsmann, Hitzfeld, Löw) Dünya Kupası’nda. Konsantrasyonları bozulmasın diye acele etmiyorlar. Biz de soğukkanlı davranıyoruz. Ay sonuna kadar çözüp kampa yeni hocamızla gideceğiz.”