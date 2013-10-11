Ünal Aysal: Şampiyonlar Ligi kaldırılmalı

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Londra'da düzenlenen Futbolun Liderleri Konferansı'nda, 2018'den itibaren geçerli olmak üzere, Şampiyonlar Ligi sistemi yerine 20 takımdan oluşan elit bir kıtasal lig oluşturulması gerektiğini ifade etti.

2008 yılından bu yana her yıl düzenlenen "Futbolun Liderleri Konferansı" bu yıl Londra'da Chelsea Kulübü'nün ev sahipliğinde 6. kez yapıldı. Toplantıda konuşmacı olarak yer alan Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın Şampiyonlar Ligi'nin kaldırılması teklifi dikkatleri çekti.

Sistemin yıllardır kapalı kapılar altında konuşulduğunu ifade eden Aysal, Avrupa'nın büyük kulüplerinden hiçbirisinin bu yenilikçi sistemi reddetmeyeceğini iddia etti. Bazı yerel ve politik sebeplerden dolayı buna karşı çıkan 1-2 takım olabileceğini vurgulayan sarı-kırmızılıların başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Kimse buna hayır diyemez. Her gerçek bir hayal olarak başlar. Şu an bu bir hayal gibi görünüyor. Ben eminim ki en fazla 5 yıl içinde bu gerçekleşecek. Tamamen kağıt üzerinde planlanmış bir sistem değil; ama Manchester United, PSG ve Real Madrid gibi kulüpler buna hayır