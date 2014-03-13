Ünal Aysal: Galatasaray'ın önü kesilmek isteniyor

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, kulübün üzerine oyunlar oynandığını belirterek, Son üç sezonda olmayacak cezalarla yıpratılmaya çalışıldık, sürekli önümüz kesilmek isteniyor" dedi.

Göreve geldiği 2011 yılından bu yana kurumsallaşma projesine büyük önem veren Başkan Aysal, 4 üst düzey direktörünü görevden alırken, Yönetim Kurulu üyelerine de önemli bir konuda sitem etti.

'Tesadüf değil'

Galatasaray'a karşı yürütülen kampanyanın 2010 sezonunda başladığını vurgulayan Aysal, "Takımın, 2010-11 sezonunda play-off ile yolu kesilmek istendi. 2012-13'de cezalarla yıpratıldık. Teknik direktörümüze 11 maç ceza, oyunculara verilen 4-5 maçlık cezalar. Engin Baytar'a verilen cezalar daha hafızalarımızda tazeliğini koruyor. Bunları tesadüf olarak görmüyoruz" dedi.

'Endişeyle izliyoruz'

Bu sezon da yabancı kısıtlamasıyla Galatasaray'ın önüne engel çıkartıldığını ifade eden Başkan Aysal, "Bunda başarı sağlanamayınca bu kez, 3-5 saniyelik ve hiç Galatasaray ile alakalı olmayan başka sahalarda edilen küfürler yoluyla bile 3 senedir kapatılmayan sahamızın kapatılmasına çalışılıyor. Taraftarımızın örnek davranışlarını desteklemek yerine cezalandırmak olarak nitelendiriyoruz ve bunu büyük bir teyakkuzla, dikkatle, endişeyle izliyoruz. Her türlü olayı yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Olağanüstü kongre iddiaları

Ünal Aysal ayrıca olağanüstü kongreye gidileceğine dair çıkan haberleri de yalanladı. Yapacakları mali kongrede en ufak bir çatlak ses çıkacağını düşünmediğini vurgulayan Aysal, birlik ve beraberlik içinde daha iyi bir Galatasaray için biraraya geleceklerini söyledi. Başkan Ünal Aysal, takımın çok önemli maçlar oynacağını bir yandan da eksikliklerini düzeltmeye çalıştığını belireterek sözlerine son verdi.