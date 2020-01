Ünal Aysal: O penaltıyı ben de verirdim

Galatasaray Kulübü Başkanı Aysal, Beşiktaş maçındaki Burak'ın pozisyonunun penaltı olduğunu savundu. Aysal, yaptığı açıklamalarda büyük puan farkıyla şampiyon olacaklarını iddia ederken, Kaka transferi ile ilgili de konuştu.

Ünal Aysal, Beşiktaş derbisinde futbolcuları Burak Yılmaz'ın penaltı pozisyonu ve ardından yaşanan tartışmalar hakkında ise ''Televizyondan izlediğim kadarıyla ben de olsam orada o penaltıyı verirdim'' yorumunu yaptı.

Kulüp yöneticileri ve futbolcuların hakemlere saygı duyması gerektiğini kaydeden Aysal, ''Bütün spor müsabakalarında hakemlerin doğru karar vermesi önemli ama tek tük tereddüt ettikleri noktalar da olabilir. Televizyondan izlediğim kadarıyla ben de olsam orada o penaltıyı verirdim. Ama bir iki tane spor yorumcusu 'Hayır bu tersidir' diyorsa, biz orada hakeme daima prim vermek zorundayız. Hakemlere bu desteği getirmezsek, spordaki bu disiplini de sağlayamayız. Kulüp yöneticilerin özellikle bu konuda son derece dikkatli olması lazım. Spordaki etiğin temelinde hakemlerin ciddiyeti kadar yöneticilerin de ciddiyeti yatıyor' dedi.

'Mükemmel bir derbi oldu'

Derbiler sonrası her türlü yorumun yapıldığını belirten Aysal, ''Derbi sonrası her zaman bir takım doğrular yanlışlar yazılır çizilir. Bence her yönüyle mükemmel bir derbi oldu. Hem Beşiktaş'ı hem de kendi ekibimi kutluyorum. Ama tamam mıyız? Hayır tamam değiliz. Kendimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın bu tarz derbilerden daha az gol yiyerek, daha fazla gol atarak çıkması gerekiyor ve bu sene öyle olacak, kimse endişelenmesin'' ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda Galatasaray

Geçen sezon da lige iyi başlayamadıklarını ama sezon sonunda mutlu sona ulaştıklarını hatırlatarak, ''Sezon başında takımlar henüz dengelerini tam bulamadıkları için bazı sürpriz neticeler alabiliyorlar. Ama geneline baktığımız zaman bizim futbol takımız geçen sezonun da tecrübesini üstüne koyarak, bu sene daha güçlü ve daha iddialı. İlk bir iki hafta içinde her türlü netice olabilir ama takım yerine oturduktan sonra, Galatasaray'ın büyük puan farkıyla bu sezonu kapatacağına inanıyorum'' diye konuştu.

Aysal, Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Kaka'nın transferiyle ilgili ise şu an bir çalışmalarının bulunmadığını dile getirdi.

Yaklaşık bir ay önce Brezilyalı futbolcunun transferinin gündemlerine geldiğini ifade eden Aysal, şunları kaydetti: ''Bu tür transferlerde yalnız kulübüyle anlaşmanız yeterli değil, oyuncuyla anlaşmanız, sizin de buna ihtiyacınız olması ve bütçenizin de buna tutuyor olması lazım. Dört faktörü bir araya getirdiğiniz vakit, mükemmel transferi yakalıyorsunuz. Kaka, iş başlamadan bir fren yaptı. Çünkü Kaka'nın arzusu Türkiye'de değil özellikle İngiltere ve Almanya'da oynamaktı. Kendi takımı da Kaka'yı bu liglerde oynatmak istemiyordu. Bugün artık oyuncu ile Real Madrid'in beraber alacağı karara bağlı. Onların transfer süresi ayın sonunda kapanıyor, bizim ondan sonra bir 4-5 günümüz daha var. O 4-5 gün içinde ne oluyor bilmiyorum ama şu an pek fazla üzerinde uğraşmadığımız zaman harcamadığımız bir proje bu''