Ünal Aysal, İran'da 7 doğalgaz santrali kuracak

Galatasaray'ın eski Kulüp Başkanı Ünal Aysal'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Unit International, İran'a 4,2 milyar dolara 7 doğal gaz kombine çevrim santrali kuracak. Aysal konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Santraller tamamlandığında İran'ın elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak. Bu zamana kadar İran'da bu tip yatırımları devlet desteğiyle sadece İranlı yerel yatırımcılar yapabiliyordu. Bu yönüyle anlaşma İran'ın yabancı sermaye açılımı konusunda bir ilki temsil ediyor" dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1982'den bu yana yurt dışında enerji sektöründe faaliyet gösteren Unit International, İran Enerji Bakanlığı ile yaklaşık 4,2 milyar dolarlık doğal gaz kombine çevrim santrali kurma konusunda anlaştı. İran'ın 7 ayrı bölgesinde kurulacak 7 doğal gaz çevrim santralinin toplam kurulu gücü 6 bin 20 megavat olacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İran'ın enerji ihtiyacının önemli kısmını tek başına karşılayacak 7 kombine çevrim santralinin inşaatına 2017 yılının ilk çeyreğinde başlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Unit International Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal, bu yatırımın temellerinin 34 yıl öncesine dayandığını belirterek, İran'da 1982 yılından bu yana enerji projeleri gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Yaptıkları tüm işleri zamanında tamamladıklarına değinen Aysal, hiçbir işte problem yaşamadıklarını dile getirdi.

Aysal, güven ve dostluk temeline dayanan yeni yatırımlarıyla Türkiye ve Türk iş adamlarının güvenilirliğini ve gücünü bir kez daha göstermek istediklerini vurgulayarak, "İran'da halen kurulu bulunan doğal gaz çevrim santralleri ortalama yüzde 32 verimlilikle çalışıyor. Unit tarafından kurulacak doğal gaz çevrim santralleri ise yüzde 60'ın üzerinde verimlilikle çalışacak. Santraller tamamlandığında İran'ın elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Yap-işlet modeli ile devreye sokacakları doğal gaz çevrim santralleri için İran Enerji Bakanlığı ile 20 yıllık anlaşma imzaladıklarını aktaran Aysal şunları kaydetti:

"İran bize 20 yıl boyunca doğal gaz verecek. Ürettiğimiz elektriği ise 6 yıl süresince mutabık kalınan tarife üzerinden bizden alacak. Üretilen elektrik 6 yıldan sonra ya ihraç edilecek ya da İran'da serbest piyasada satılacak. Bu zamana kadar İran'da bu tip yatırımları devlet desteğiyle sadece İranlı yerel yatırımcılar yapabiliyordu. Bu yönüyle anlaşma İran'ın yabancı sermaye açılımı konusunda bir ilki temsil ediyor. Uzun yıllara dayanan karşılıklı güven ve dostluk bize uluslararası piyasalarda kabul görecek ve İran'a yabancı sermaye akışının kapılarını açabilecek yeni bir model oluşturmayı sağladı. Bu yatırım, büyüklüğü ile yalnız İran’da değil, dünyada da tek paket halinde yapılmış en büyük yatırımlardan biri olma özelliğini taşımaktadır."

Aysal ayrıca, geçen aylarda gelişim süreci tamamlanan Kuzey Irak'taki 840 megavatlık doğal gaz santrali yatırımına da bu yılın sonunda başlayacakları bilgisini verdi.

“Yabancı yatırımcıya örnek olacak”

İran Enerji Bakanlığı adına işin sahibi olan Thermal Power Plant Holding (TPPH) Genel Müdürü Muhsin Tarztalab ise İran için devrim niteliğindeki anlaşmanın öncesinde, Unit International ile 12 ay boyunca, bin saati aşan zorlu bir müzakere süreci yaşadıklarını anlattı.

Tarztalab, İran'daki çevrim santrallerinin eski teknoloji olduğu için verimliliğinin düşük olduğunu belirterek, "Sayın Ünal Aysal'ın şirketi tarafından yapılacak santraller ise yaklaşık iki kat daha verimli olacak. Bu, doğal gazın elektrik için yarı yarıya daha az harcanması ve çok ciddi oranda bir tasarruf anlamına geliyor. Unit ile imzaladığımız bu anlaşma diğer bütün yabancı yatırımcılar için de örnek olacak niteliktedir." değerlendirmelerini yaptı.

Belçika Merkezli Unit, İran'a daha önce 3 bin 210 megavat gücünde 5 elektrik santrali yapmış, uluslararası piyasalardaki önemli oyuncular arasına girmişti.

Türkiye ve Avrupa'da da elektrik santralleri projeleri geliştirip yatırımlar yapan Aysal, Türkiye'de 4, Avrupa'da 2 elektrik santrali yatırımını gerçekleştirdi. Bu santrallerden üçünün komplike ve yenilikçi finansman modelleri içermesi nedeniyle Unit şirketi yurt dışındaki finans kuruluşlarınca özel başarı ödüllerine layık görüldü.