Ünal Aysal iki isme kapıyı gösterdi

T24 - Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Gaziantep’te fotoğraflara yansıyan yönetim içindeki krize el koydu, “50 bin tane işimiz var ama biz nelerle uğraşıyoruz. Uyan uyar, uymayan gider. İki arkadaşı burada istemiyorum” dedi. Ünal Aysal’ın Ali Gürsoy ile Celal Gürcan’ı hedef aldığı iddia edildi



Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’daki GSStore’un açılışını yapan Başkan Ünal Aysal dün akşamki yönetim kurulu toplantısında masaya yumruğunu vurdu.



Nevzat Dizdart'ın Milliyet gazetesindeki haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetimdeki fikir ayrılıkları ve tartışmaların, Gaziantep’te fotoğraflara yansıması, bardağı taşırdı. Türk Telekom Arena’daki yönetim kurulu toplantısında Başkan Aysal, sert mesajlar iletirken, mesai arkadaşlarına “Kendinize çeki düzen verin” diyerek gözdağı verdiği öğrenildi. Gaziantep’teki tabloyu “Böyle saçmalık olmaz. 50 bin tane işimiz var ama biz nelerle uğraşıyoruz. Ben ciddi, prensipleri olan bir adamım. Uyan uyar, uymayan gider” diyerek eleştiren ve alacağı radikal kararların sinyalini veren Aysal’ın daha sonra, “İki arkadaşı bundan sonra burada istemiyorum. Haber sızdıracaklarsa bu masaya gelmesinler” şeklinde çıkış yaptığı belirtildi. Aysal’ın Ali Dürüst’e yakın Ali Gürsoy ile Celal Gürcan’ı hedef aldığı iddia edildi.



Aysal, GSStore’un açılışında da önemli açıklamalar yaptı. Yiğit Gökoğlan, Amrabat ve Necati Ateş’i örnek göstererek Galatasaray’ın transfer politikasını eleştiren Fenerbahçe Asbaşkanı Cihar Kamer’e yanıt verdi.

‘Hata ediyorlar’



Aysal, "Kulüpler arasında itişmeler olabilir, ama bizim prensibimiz bu değil. Bunu açıklamayı yapan arkadaşın insafına bırakıyorum. Galatasaray'ın yaptığı tüm hareketler hesaplı, kitaplı, planlı ve etiktir. Buna etik hareket demeyen şahısların, kendilerini gözden geçirmesi lazım. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sürtüşme çıkarmaya çalışan arkadaşlar hata ediyorlar. Bundan kaçınırsak hepimiz için daha faydalı olur" diye konuştu.



Fenerbahçeli yöneticilerin, Galatasaray'ın Kulüpler Birliği toplantısında farklı, dışarda farklı ifadeler kullandıkları yönünde açıklamaları olduğunun belirtilmesi üzerine Başkan Aysal, "Biz dışarda da, Kulüpler Birliği'nde de hep aynı şeyi söylüyoruz. En ufak bir değişiklik, bir santim bile sapma olmadı" dedi.

'Erzik gelirse destek verilmeli'



Başkan Ünal Aysal, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için medyada adı geçen UEFA 1. Başkan Vekili Şenes Erzik için övgü dolu sözler söyledi. Aysal, "Tahmin ediyorum, eğer başkan olursa, hepimizin destek olması gereken bir isim" dedi.



Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk'ün, Kulüpler Birliği Başkanı Yıldırım Demirören'in istifa etmesi isteğiyle ilgili olarak da konuşan Aysal, "Yıldırım Demirören'in TFF Genel Kurulu'nda kendisinin çıkıp açıkladığı bir gerçek var hepimizin önünde. 'Federasyon çekilsin, ben de istifa edeyim. Hepimiz birlikte güven tazeleyelim' dedi. Şimdi federasyon başkanı çekildi, biz Kulüpler Birliği Başkanı'nın da sözünü tutmasını bekledik" diye konuştu.

Formaya 200 TL



GS Store'dan ilk alışverişi Başkan Ünal Aysal yaptı. Aysal sırtında kendi adı yazılı 10 numaralı parçalı formayı 200 TL ödeyerek satın aldı. Aysal tarafından imzalanan 100 TL müzeye diğer 100 TL ise kasaya konuldu.





Aile fotoğrafı



Türk Telekom Arena doğu tribüne önündeki alana inşa edilen 1650 metrekare kullanım alanlı GS Store mağazasının açılış kurdelesini, Başkan Ünal Aysal, eski başkanlardan Ali Tanrıyar, Nike Türkiye Genel Müdürü Matthiijs W. Visch ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker birlikte kestiler.





‘Mutlu bir an’



Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Galatasaray ile 2005 yılında başlayan işbirliğinin güçlenerek sürdüğünü söyledi. Açılış töreninde Başkan Aysal ve Fatih Terim'le bir araya gelen Ülker, "Ülker Fanzone'un da içinde yer aldığı tesisin hizmete girmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Hep birlikte mutlu anları çoğaltmayı diliyoruz” dedi.





Özel hatıralar



Açılışta en büyük ilgiyi Galatasaray kulübünün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen ile efsane golcü Metin Oktay'ın balmumu heykelleri gördü. Başkan Aysal, Ali Sami Yen'in; Fatih Terim, Elmander ve Necati ise Metin Oktay'ın heykeliyle fotoğraf çektirdi.





Eğlence zamanı



Sony markalı ürünlerin yer aldığı Ülker Fanzone bölümünde özel bir interaktif oyun alanı oluşturuldu. Teknik Direktör Fatih Terim de 3 boyutlu gözlükle eğlenceye ortak oldu.





Modaya uydu!



Lamborghini Gallardo marka aracıyla törene gelen Engin Baytar ilgi odağı oldu. Türkiye'de Lamborghini akımını Fenerbahçeli Roberto Carlos başlatmıştı.

Buluştular!



GSStore'daki önemli karelerden biri de Fatih Terim ile yönetici Sedat Doğan'ın bir araya gelmesiydi. Terim ile Doğan bir süre sohbet etti.



