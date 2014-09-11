Ünal Aysal görevi bırakacak mı?

Divan Kurulu toplantısı sırasında Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın yaptığı uzun konuşmada 3 adımda dile getirdiği proje, “Ünal Aysal kulübü satacak” diye yorumlandı. Gayrimenkullerin, artan borçların giderilmesi nedeniyle değerlendirilme isteği üyeler tarafından tepkiyle karşılanırken, Aysal’ın genel kuruldan satış yetkisi alamaması halinde görevini bırakıp kulüpten ayrılacağı öne sürüldü.

Fanatik'te yer alan habere göre, üyeler bu duruma tepki göstermekle de kalmadı, önümüzdeki hafta olağanüstü kurul yapılması için karar alındı. Konuyla ilgili söz isteyen eski yöneticilerden Mehmet Helvacı, “Amatör branşların bir şirket kurularak kulüpten ayrılması, kontrolsüz harcamaları artıracaktır. Hemen olağanüstü divan toplantısı kararı alalım. Yönetim de bunları neden yaptığını anlatsın. Bu gidişle Galatasaray’ın elinde ne ada ne başka mal varlığı kalır. Galatasaray’ın mal varlığı satışını engellemek gerek” ifadesini kullandı.

Peki şimdi ne olacak?

Gelecek hafta yapılacak divan kurulu toplantısında, yönetimin yetkiyi neden istediği sorulacak. Ünal Aysal da soruları tek tek cevaplayıp, üyeleri ikna etmeye çalışacak. Ancak dünkü toplantıda yapılan sert çıkışa ve üyelerin telaşına bakılırsa, Aysal istediğini alamayacak. Bu durumda Aysal’ın seçim kararı alması olası.