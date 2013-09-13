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Spor

Ünal Aysal: Federasyonların işlerini de biz yapalım, ucuza gelir

Aysal, Fatih Terim'den sonra Ergin Ataman'ın da Basketbol Milli Takımı için düşünülmesi hakkında 'başarılı olan her hocamızı federasyonlara kaptıramayız' dedi

13 Eylül 2013 11:30

Galatasaray başkanı Ünal Aysal, Fatih Terim'in sözleşmesi konusunda acele edilmemesi gerektiğini ve Fatih terim'e güvenilmesini söyledi. Erkek basketbol takımının antrenörü Ergin Ataman'a milli takımdan teklif geleceği konusundaki iddialara ise, 'Federasyonların işlerini de biz yapalım, ucuza gelir' ifadelerini kullandı.

Aysal'ın açıklamalarından satır arası başlıklar şöyle:

Zamanı geldiğinde Fatih Hoca açıklayacak

"Zamanı geldiği vakit Hoca kararını açıklayacak. Fatih Terim'in milli takım ve Galatasaray sevgisine inanın. Fatih Terim'in Galatasaray ve Türkiye sevgisi sınanmamalı. G.Saray büyük bir fedekarlık yaptı. Böyle bir kulübün hocasını 4 maç için Milli Takım'a göndermesi, TFF'ye büyük bir destektir."

 

Federasyonun işlerini de biz yapalım

 

"Ataman'ın milli takıma gitmesi gibi bir konu gündemimizde değil. Galatasaray her başarılı olduğu branştaki teknik adamlarını o federasyonlara kaptıracaksa o federasyonların işini de Galatasaray yapsın. Daha ucuza gelir."

 

Drogba için acele etmeye gerek yok

 

"Drogba'nın 1 sene daha sözleşme var. Daha zamanımız var. Aceleciliğe gerek yok. Bir uzatma konusu şu anda konuşulmadı. Her şeyden evvel kendisi performansıyla buna karar verecek. Ama zamanı geldiğinde oturur kendisiyle karşılıklı konuşuruz."

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