Ünal Aysal: Fatih Terim'in davranışı doğru değil

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, eski teknik direktörleri Fatih Terim'in kendisi hakında açtığı davada " Fatih Terim Aramızda ne geçerse geçsin yaptığı davranış doğru değil" dedi.

Aysal, "25 Ekim'deki olağanüstü kongreye aday olmayacağını, ama Mayıs ayındaki kongreye tekrar başkan adayı olabilirim" şeklinde konuştu.

DHA'da Aynur Tattersal'ın haberine göre, Aysal, "Adaylıkta adı geçenlerden Cemal Özgörkey aradı ve aday olabileceğini söyledi. Ben de aday olmasından memnunluk duyacağımı söyledim. Samimi düşüncem de budur. Varlıklı, kültürlü ve iyi bir Galatasaraylı olarak bu işi yapabilecek durumda. Diğer aday Alp Yalman da iyi bir insan ancak etrafındakiler için aynı şeyleri söyleyemem. Ben bu kongrede aday olmayı düşünmüyorum. Biraz soluklanmam lazım" dedi.

'300 milyon dolarlık borç için arazileri değerlendirelim'

"300 milyon doları aşan borcun ödenebilmesi için arazileri değerlendirelim dedim. Satış değil. Üst kullanımı veya kira gelirleri ile bunu yaparız dedim. Ama bunu bile başaramadım. Aynı dili konuşamıyoruz. Mayıs'a kadar ara verip gerekirse Mayıs ayında yeniden aday olurum. 25 Ekim'de aday çıkmazsa kulüp kayyuma gider ve bu da çok kötü olur. Umarım düzgün bir ekip çıkar talip olur. Kulübü kurumsallaştırdık. Profesyonel ekip bozulmadığı sürece kurumsallaşma engellenemez" şeklinde konuştu.

'Fatih Terim'in davranışı doğru değil'

"Futbol takımının henüz tam oturmadığını, teknik direktör Cesare Prandelli'nin kendisi olsun olmasın görevinin başında olacağını vurgulayan Aysal, eski teknik direktör Fatih Terim'in "özel hayatın gizliliğini ihlali" gerekçesi ile kendisi hakkında dava açılmasını değerlendirirken de şunları söyledi:



Aysal, "Fatih hoca bu kulübün bir çalışanıydı. Aramızda ne geçerse geçsin bu davranış doğru değildi. Kaldı ki aramızda geçen iletişimi medyaya servis eden de ben değilim. Bu davadan haberim yeni oldu. Davanın muhatabı ben değilim" dedi.