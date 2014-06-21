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Spor

Ünal Aysal: Evvelden hazırlanmış 'tezgahlar' var

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Galatasaray Adası'nda düzenlenen Galatasaray Liv Hospital takımı kutlama yemeğinde bir açıklama yaptı

21 Haziran 2014 00:57

Galatasaray camiasının birlik ve beraberlik içinde olduğunu vurgulayan Aysal, "taraftarımız ve üyelerimizin kenetlenmesi beni güçlendiriyor" dedi.

Milliyet'te yer alan haber şöyle:

İşte Ünal Aysal'ın sözleri:

"Gerçekten son derece içten duygularım var. Bütün camia olarak başarılı geçen seneyi kutluyoruz. Bu sene güzel bitmiştir. Bu senenin üzerine bütün oyuncularımızı kutluyoruz.

Olay yanlış anlaşıldı. Bizim sahaya çıkmamamız sadece bir maça dönük bir itiraz değildi. Son yıllarda sıklıkla rastladığımız, son zamanlarda daha da sıklaşan durumlardan duyduğumuz rahatsızlıktan dolayı bu kararı aldık. Evvelden hazırlanmış tezgahların sporun içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra da bu kararlılığımıza devam edeceğiz.

Biz her zaman birlik beraberlik içerisindeyiz. Taraftarlarımız ve üyelerimizin kenetlenmesi beni güçlendiriyor. Bu gücümüzü gelecek sene devam ettireceğiz"

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