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Spor

Ünal Aysal: Ersun Yanal'ın hakkı yenemez

Biz bu puanları kaybederken Fenerbahçe son dakikalarda çok maç kazandı

14 Ağustos 2014 17:15

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Bizi Yanal değil, futbolcularımız kadar Galatasaray'ın kötü gidişi de şampiyon yaptı" sözlerine ilişkin olarak, "Fenerbahçe son dakikalarda çok maç kazandı ve çok başarılı bir performans çizdi. Bunu da gerçekleştiren Ersun Yanal ve öğrencileri. O yüzden Yanal’ın hakkı yenemez ve başarısını görmezden gelemeyiz" dedi.

Habertürk Gazetesi Spor Müdürü Halil Özer'in haberi şöyle: 

"Fenerbahçe ’deki karışıklığın tabii ki Galatasaray ile ilgisi yok. Ancak sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım’ın “Bizi Yanal değil, futbolcularımız kadar Galatasaray’ın kötü gidişi de şampiyon yaptı” sözlerinin nasıl yankı bulduğunu öğrenmemek olmazdı.

O yüzden Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal’a hem bu konuyu sorup hem de Galatasaray’da yaşanan son gelişmeleri öğrenmek için Habertürk olarak bir telefon görüşmesi yaptık. Sayın Aysal’ın bu konuşmada Fenerbahçe ve Ersun Yanal konusundaki yanıtları oldukça enteresandı. 

Aysal, öncelikle Başkan Yıldırım’ın bu sözlerinde haklı olduğunu belirtiyor ancak daha sonra konuyu farklı bir şekilde yorumluyor: "Evet, Sayın Aziz Yıldırım haklı olabilir. Biz geçen sene özellikle deplasman maçlarında çok puan kaybettik. Bu yüzden şampiyonluğumuz kaçtı. Biz bu puanları kaybederken Fenerbahçe son dakikalarda çok maç kazandı ve çok başarılı bir performans çizdi. Bunu da gerçekleştiren Ersun Yanal ve öğrencileri. O yüzden Yanal’ın hakkı yenemez ve başarısını görmezden gelemeyiz. Gidenlere saygı gösteriyorum."

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