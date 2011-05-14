T24 LogoT24 Logo
Spor

ÜNAL AYSAL CİMBOM'UN 34. BAŞKANI İSTANBUL (A.A)

14 Mayıs 2011 22:40

-ÜNAL AYSAL CİMBOM'UN 34. BAŞKANI İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda oy sayım işlemi sürerken, açılan 15. sandıkta Ünal Aysal 134, Mehmet Helvacı 14, Turgay Kıran 20 oy aldı. Bu sonuçla beyaz liste dahil 1905 oya ulaşan Ünal Aysal, başkan seçilmeyi garantiledi. Başkan adaylarının sandıklara göre oy dağılımı şöyle: */ Sandık    Ünal Aysal     Mehmet Helvacı     Turgay Kıran   ------    ----------     --------------     ------------ 1            106               14                30 2            118               12                23 3            119               20                25   4            118               19                32 5            148               17                18 6            122                9                33 7            126               18                21 8            116               23                34 9            124               20                22 10           110               16                34 11           135               25                21 12           125               15                17 13           123               15                15 14           116               13                19 15           134               14                20 Beyaz Liste   65                4                14 Toplam       1905              254               378    /*

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24