-ÜNAL AYSAL CİMBOM'UN 34. BAŞKANI İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda oy sayım işlemi sürerken, açılan 15. sandıkta Ünal Aysal 134, Mehmet Helvacı 14, Turgay Kıran 20 oy aldı. Bu sonuçla beyaz liste dahil 1905 oya ulaşan Ünal Aysal, başkan seçilmeyi garantiledi. Başkan adaylarının sandıklara göre oy dağılımı şöyle: */ Sandık Ünal Aysal Mehmet Helvacı Turgay Kıran ------ ---------- -------------- ------------ 1 106 14 30 2 118 12 23 3 119 20 25 4 118 19 32 5 148 17 18 6 122 9 33 7 126 18 21 8 116 23 34 9 124 20 22 10 110 16 34 11 135 25 21 12 125 15 17 13 123 15 15 14 116 13 19 15 134 14 20 Beyaz Liste 65 4 14 Toplam 1905 254 378 /*