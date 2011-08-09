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Spor

Ünal Aysal: Arda gitmek istiyor!

Galatasaray Başkanı, Arda Turan'ın Avrupa'ya transfer olmak istediğini açıkladı. İspanyol basını da Arda'nın Atletico Madrid'le görüştüğünü yazd

09 Ağustos 2011 03:00

T24 - Galatasaray Başkanı, Arda Turan'ın Avrupa'ya transfer olmak istediğini açıkladı. İspanyol basını da Arda'nın Atletico Madrid'le görüştüğünü yazdı.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Arda'nın Galatasaray'dan ayrılmak üzere olduğunun sinyalini verdi. Lig TV'ye konuşan Aysal, sözlerine Arda'nın takımda kalmasını istediğini belirterek giren Aysal, "Kalması için çok konuştuk, hala konuşuyoruz. Terim de Arda'nın kalmasını istiyor" dedi.
  

Medyada "Arda para yüzünden gitmek istiyor" ve "Arda mutsuz olduğu için gitmek istiyor" şeklinde haberlerin yer aldığını hatırlatan Aysal, bu iddiaları reddetti. 

Arda'nın yıllık ücretinde %50'ye varan bir artışa gittiklerini belirten Galatasaray Başkanı ardından şu çarpıcı açıklamayı yaptı:

"Ama tüm bunlara rağmen Arda gitmek istiyor. Sebebi mutsuzluk, para veya başka şey değil. Sadece yurtdışı tecrübesi yaşamak istediğini söylüyor. Eğer bir futbolcu bunu çok çok istiyorsa yapacak birşey yok. Bu isteğine saygı duymak lazım. Birgün Arda da tıpkı Hakan Şükür gibi Avrupa'ya gidip sonra Galatasaray'a dönebilir" 

Ünal Aysal, "Peki Arda gidişini 1 yıl erteleyemez mi?" şeklindeki soruya da açık yüreklilikle yanıt vererek, yıldız futbolcunun bu konudaki sabırsızlığını vurguladı. Arda'nın Avrupa'ya gitmeyi çok istediğini tekrarlayan Aysal, "Bir karar almışsa bunun önünde duramayız. Bu iş bugün bitecek" dedi.


İSPANYOL BASINI DA İDDİALI

İspanyol basını, orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Atletico Madrid'in Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan'ı transfer etmek istediğini iddia etti.

NTV Spor'un Marca gazetesine dayandırdığı habere göre, orta sahada oyun kurucu özelliklerine sahip bir futbolcu arayışlarını sürdüren Atletico Madrid, Arda Turan'ı transfer etmek istiyor.

Yeni teknik direktör Gregorio Manzano'nun 4-3-3 sisteminden vazgeçtiğini belirten gazete, kırmızı-beyazlı kulübün Wolfsburg'dan ayrılmak isteyen Diego ile görüştüğünü; ancak Brezilyalı yıldızın yüksek maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.

2010 Ağustos'unda Jose Manuel Jurado, Atletico Madrid'den Schalke'ye transfer olmuştu. Marca gazetesi, Atletico'nun o günden bu yana Arda Turan ile ilgilendiğini yazarken; sarı-kırmızılı kulübün transfer görüşmelerini nisan ayında borsaya bildirdiği vurgulandı.

Haberde Atletico Madrid ile Galatasaray'ın iyi ilişkilere sahip olduğu; Tomas Ujfalusi transferi esnasında Galatasaray'ın Diego Forlan ve Jose Antonio Reyes'e de transfer teklifinde bulunduğu ifade edildi. 

Diego transferinden vazgeçen Atletico Madrid'de Arda Turan'ın alternatifi olarak Borja Valero gösterildi.



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