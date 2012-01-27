Ünal Aysal: 20 milyon taraftarımız AKP'ye oy verdi!

T24 - Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, taraftarlarının Başbakan Erdoğan'ı TT Arena'nın açılışında ıslıklamasıyla ilgili "Galatasaray'ın 25 milyon taraftarının hemen hemen 20 milyonunun ona oy verdiğini tahmin ediyorum. O yüzden bu noktada Başbakan'ın bizimle bir sorununun olduğunu sanmam" dedi.



Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, 32. Gün'de Mehmet Ali Birand'ın sorularını yanıtladı.



TFF'nin Olağan Üstü Genel Kurulu'nda alınan karardan, şike soruşturmasına kadar birçok konunun konuşulduğu programda Aysal'ın söylediği bir söz programa damgasını vurdu.

TT Arena'ya ulaşım sorunu



G. Saray Başkanı, maç bitiminde TT Arena'dan çıkışta sorunlar yaşandığını ve karayolları tarafından stada ulaşımın tam olarak bir türlü yapılamadığını belirttiği açıklamasının ardından ilginç bir şey söyledi.



Mehmet Ali Birand, Aysal'ın açıklamalarının ardından "Başbakan istese bir emirle bu sorunu çözer ama, o da biraz kırgın galiba" diye karşılık verince, Aysal ilginç bir açıklama yaptı.

20 milyon Galatasaraylı oy verdi



TT Arena'nın açılışında yaşanan protestonun ardından Başbakan Erdoğan stadı terk etmişti. Galatasaray Başkanı Aysal, Birand'ın bu olayı hatırlatarak sorduğu soruya ilginç bir karşılık verdi.



Aysal, Başbakan Erdoğan'ın kin tutan biri olmadığını ve bundan daha önemli işleri olduğunu söyleyerek ekledi:



Galatasaray'ın 25 milyon taraftarının hemen hemen 20 milyonunun ona oy verdiğini tahmin ediyorum. O yüzden bu noktada Başbakan'ın bizimle bir sorununun olduğunu sanmam.