Unakıtan'ı 'Altın Parmaklar' ameliyat etti

Bakan Unakıtan'a Cleveland Clinic'te refakat eden oğlu Abdullah Unakıtan, babasının by-pass ameliyatı olduğunu, ameliyatta yüzde yüz oranında başarı sağlandığını, gayet iyi durumdaolduğunu, çok çabuk iyileşme sürecine girdiğini ve yürüme egzersizlerine başladığını ifade etti.Abdullah Unakıtan "Babam by-pass oldu, doktorlar by-pass ameliyatında yüzde yüz başarı sağlandığını ifade ediyorlar, kendisi yürüme ve nefes egzersizlerine başladı, şu an durumu iyi ve çok çabuk iyileşme süreci gösteriyor" dedi.Doktorların, Bakan Unakıtan'ın şahsi iyileşme gayretinin iyileşme sürecine de yardımcı olduğunu söylediklerini aktaran Aldullah Unakıtan, "Babamın morali iyi, azmi çok iyi, durumu çok iyi" diye konuştu.Aile olarak ameliyatın başarılı geçmesinden dolayı çok sevinçli olduklarını belirten Oğul Unakıtan,"Biz de çok şükür bunu atlattığımız için sevinçliyiz, rahatladık, inşallah böyle birşey bir daha olmaz, sağlık çok önemli" ifadesini kullandı.Abdullah Unakıtan, babasıyla özel olarak ilgilenen Cleveland Clinic Kalp ve Damar Hastalıkları Bölümü kardiyologlarından Dr. Murat Tuzcu'ya müteşekkir olduklarını da belirterek, Dr. Tuzcu'nun ameliyatı yapan kalp cerrahı Dr. Bruce Lytle'a eşlik ettiğini söyledi.Dr. Bruce Lytle, ABD'de "Altın Parmak" lakabıyla tanınan ünlü bir kalp cerrahı ve aynı zamanda kalp ve damar hastalıkları konusunda ABD'nin bir numaralı hastanesi Cleveland Clinic'in Kalp ve Damar Enstitüsü Başkanı olarak görev yapıyor. ABD'nin yine başarılı kardiyologlarından Prof. Dr. Murat Tuzcu da Cleveland Clinic'in Kalp ve Damar Hastalıkları Bölümünde başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor.Abdullah Unakıtan, Dr. Murat Tuzcu'nun kendi dalındaki tecrübesinin görülmeye değer olduğunu da kaydederek, "Dr. Tuzcu ailemize büyük güven telkin etti, hakikaten son derece başarılı bir doktor, onu çok takdir ediyoruz ve kendisine teşekkürlerimizi sunduk, sunuyoruz" dedi.Unakıtan, babasının ne zaman taburcu olacağıyla ilgili bir soru üzerine, Bakan Unakıtan'ın yürüme egzersizlerinin devam ettiğini kaydederek, şu an bu konuda bir yorumda bulunamayacağını, doktorların kendilerine söyledikleriyle hareket edeceklerini belirtti.By-pass ameliyatlarının ardından bir süre hastanede kalındığını söyleyen Abdullah Unakıtan, kendi tahmininin babasının erken sürede iyileşme göstereceği ve taburcu olabileceği şeklinde bulunduğunu söyledi. Türkiye'ye dönüş ile ilgili soruya ise ailece bir an önce Türkiye'ye dönmeyi istediklerini, ancak uçağın yarattığı basınç yüzünden uçağa binmeye doktorların izin vermesi gerektiğini belirtti. Doktorların yüzde 1 bile olsa risk göze almadıklarını ve tamamen emin olunca Bakanın uçakla seyahat etmesine karar verebileceklerini söyleyen Abdullah Unakıtan, babasının egzersizlerine devam edeceğini, bu sürede Cleveland'da kalmaya devam edeceklerini bildirdi.Abdullah Unakıtan, büyük ihtimalle yarın Dr. Murat Tuzcu'nun hastanede Bakan'ın durumuyla ilgili olarak basın mensuplarına bilgi vermesinin de beklendiğini söyledi.Bu arada hastane yetkilileri, Bakan Unakıtan'ın 16 şubat pazartesi günü ameliyat olduğunu teyit etti.