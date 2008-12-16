Unakıtan:Ekonomi küçülecek, işsizlik artacak

TÜİK’in açıkladığı büyüme ve işsizlik rakamlarını değerlendiren Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 2009’un zor geçeceğini belirterek, “Ekonomimiz küçülecek. İşsizlik bir miktar artacak” dedi.



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria’yı makamında kabul ederek bir sürü görüştü. Unakıtan, yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, küresel ekonomik krizin tüm dünyayı sardığını, gelişmiş ülkelerden başladığını ve gelişmekte olan ülkeleri etkilediğini söyledi.



Gazetecilerin, TÜİK tarafından bugün açıklanan 2008 yılının 3. çeyreğine ilişkin büyüme ve işsizlik rakamlarının değerlendirilmesinin sorulması üzerine Unakıtan, bu krizin Türkiye’nin krizi olmadığını, dünyanın krizi olduğunu, tüm dünyanın finansal krizle çalkalandığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Şimdi biz diyelim ki Avrupa’ya mal ihraç ediyoruz. Avrupa’da kriz çıktığı zaman senin ihracat yaptığı malları da etkiliyor. İhracatını da etkiliyor. Dünyayla küresel ekonomiyle entegren ne kadar fazla ise o kadar fazla etkileniyoruz. Türkiye olarak biz krize hazırlıklı yakalandık. Birçok yapısal reformlar yaptık. Birçok önlemler aldık. Çünkü biz, ülke olarak krizleri gören, yaşayan ve o konuda da tecrübesi olan bir ülkeyiz. Rusya, 160 milyar dolar harcadı rubleyi hala tutamadı. Ekvador (dış borçlarımızı ödeyemeyeceğiz) dedi. Yani resmen ülkesinin iflas ettiğini söyledi. Ama çok şükür Türkiye bu durumlarla karşı karşıya değil. Bütün ülkelerin ekonomilerinde en azından daralma oluyor. Yani ekonomik büyümeleri çok küçülüyor. Bugün açıklanan 3. çeyrek büyüme yüzde 0,5. Bunu sevinerek kimse söyleyemez. Ama bu böyle. Başka nasıl etkileneceğiz? Ekonomimiz küçülecek, ticaret hacmimiz küçülüyor maalesef. Bütün dünyada küçülüyor ve işsizlik bir miktar artacak. Bu durumda Türkiye olarak üstümüze düşen tedbirleri alıyoruz”.



Guirra: Türkiye daha iyi performans gösterecek



OECD Genel Sekreteri Angel Gurria da küresel finansal krizin gelişmiş ülkelerden çıktığını, hızlı bir yayılış sergileyerek tüm dünyayı sardığını, bundan etkilenmeyen ülkenin bulunmadığını söyledi.



Türkiye’nin, uluslararası finansal krize karşı daha hazırlıklı yakalandığını belirten Gurria, şöyle devam etti:

“2001 finansal krizinden gerekli dersleri çıkarması nedeniyle bugün Türkiye daha istikrarlı ve güçlü bir finansal yapıya sahiptir. Türkiye, birkaç yıldır reformları yerine getirdi ve Türkiye bugün daha güçlü. Türkiye’nin bugün küresel finansal kriz nedeniyle ekonomik büyüme oranları düştü. Türkiye, birkaç yıldır OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomiydi. Türkiye, gelecek yıl olasılıkla yüzde 1 ile 2 arasında büyüyecek. Gelecek yıl OECD ülkelerinin genelinde büyüme oranları negatif olacak. Türkiye, gelecek yıl OECD ülkeleri arasında daha iyi bir performans sergileyecek. Çünkü Türkiye finansal krize daha hazırlıklıydı. Bununla birlikte Türkiye, yüzde 1 oranında büyümesinden mutlu olacak anlamı çıkarılmasın. Türkiye, finansal krizden ekonomik faaliyetlerin azalması, büyüme oranlarında düşüş, işsizliğin artması biçiminde etkilenecek. Türkiye, küresel finansal krize karşı gerekli önlemleri alıyor. Gelecek yıl zor bir yıl olacak.”

