T24 LogoT24 Logo
Gündem

Unakıtan yarın dönüyor

ABD'nin Cleveland kentinde 2 hafta önce bypas ameliyatı geçiren Unakıtan'ın yarın Türkiye'de olacağı açıklandı.

04 Mart 2009 02:00

ABD'nin Cleveland kentinde 2 hafta önce başarılı bir bypas ameliyatı geçiren Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın yarın Türkiye'de olacağı açıklandı.


Bakan Unakıtan'ın yanında bulunan oğlu Abdullah Unakıtan, "Babam bir an önce Türkiye'ye dönmek istedi, Türkiye'den uzak kalmaya daha fazla dayanamadı" dedi.

Abdullah Unakıtan, babasının bir an önce Türkiye'ye dönmek istemesi nedeniyle, Cleveland'dan New York'a geldiklerini belirterek "bu yüzden cuma günü yerine perşembe günü Türkiye'de olacağız. THY uçağıyla gideceğimiz İstanbul'da perşembe sabahı saat 11.00'de (TSİ) olacağız" diye konuştu.

Abdullah Unakıtan, babasının durumunun ve moralinin gayet iyi olduğunu da belirterek "kendisini görenleri de şaşırtıyor, çok şükür gayet iyi durumda" diye konuştu.

10 Şubat'ta ABD'ye tedavi amacıyla ailesiyle birlikte gelen ve 16 Şubat'ta Cleveland Clinic'te başarılı bir bypas ameliyatı geçiren Unakıtan'ın, New York John F. Kennedy havaalanından yerel saatle bu akşam 18.15'te (TSİ 01.15) kalkacak THY uçağıyla Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Abdullah Unakıtan, daha önce, cuma günü Türkiye'de olacaklarını ifade etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24